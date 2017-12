FIA lança Hall da Fama com campeões da F1; Bruno Senna representa Ayrton

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na noite dessa segunda-feira (4), a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) lançou Hall da Fama em Paris (FRA) para homenagear 33 campeões mundiais de Fórmula 1. O brasileiro Ayrton Senna foi representado pelo sobrinho Bruno Senna na cerimônia, que contou com nove vencedores da categoria. Jackie Stewart, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Nico Rosberg foram os campeões mundiais de Fórmula 1 presentes no evento, que teve homenagem especial a Michael Schumacher. A Ferrari dirigida em 2000 pelo heptacampeão mundial foi um dos carros expostos na cerimônia, assim como o Alfa Romeo de Nino Farina, a Ferrari de Phil Hill, a Lotus de Jim Clark, a McLaren de Ayrton Senna e a Renault de Fernando Alonso. "Todos nós sabemos que Michael deveria estar aqui, e eu estou totalmente certa de que ele amaria estar aqui. Ele sempre teve o maior respeito por todos nessa sala e ele estaria muito honrado. O que fez Michael ser tão especial, o que fez ele ser tão bem-sucedido foi, assim como todo mundo nessa sala, seu amor e sua paixão pelo esporte", disse Sabrine Kehm, empresária de Schumacher. Os campeões mundiais foram introduzidos ao Hall da Fama pela ordem de título: primeiro os que venceram uma vez, e o alemão, heptacampeão mundial, em último. "O Hall da Fama da FIA foi criado para destacar os valores que correm no automobilismo e os campeões, que foram e ainda são os exemplos dos valores de comprometimento, integridade, respeito e espírito esportivo da FIA. Esse é o primeiro estágio do projeto ambicioso: o Hall da Fama da FIA em breve vai se expandir para o escritório da FIA em Genebra (SUI), e outros campeões de outras disciplinas estarão nos holofotes nos próximos anos. Deste modo, vamos comemorar todos os campeões da FIA que fizeram e ainda fazem a história do automobilismo ser tão rica e inspiradora", disse Jean Todt, presidente da FIA.