Indústria tem alta de 0,2% em outubro e fica estável em relação a setembro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A produção industrial brasileira teve alta de 0,2% em outubro ante setembro, divulgou o IBGE nesta terça-feira (5). A produção ficou estável em relação ao mês anterior, quando o indicador havia crescido 0,3% em relação a agosto -o IBGE revisou o dado, de 0,2% para 0,3%. Após primeiro semestre de comportamento errático, com altas seguidas de quedas, a produção industrial segue em rota de melhora gradual. É o segundo mês consecutivo de variação positiva. Os setores que puxaram o indicador para cima foram os ramos farmacêutico, de bebidas, vestuário, metalurgia e máquinas e equipamentos. O investimento na indústria foi um dos principais motores da melhora do PIB do terceiro trimestre deste ano, divulgado na semana passada e que teve alta de 0,1% ante trimestre imediatamente anterior. Na comparação de outubro com igual período do ano passado, a produção industrial teve alta de 5,3%, na sexta alta consecutiva do indicador.