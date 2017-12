Justiça espanhola suspende mandado de prisão contra ex-presidente catalão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um juiz espanhol suspendeu nesta terça-feira (5) o mandado de prisão para a Europa contra o ex-presidente catalão Carles Puigdemont e quatro de seus ex-conselheiros. O grupo se encontra atualmente na Bélgica, onde aguarda a análise de um pedido de extradição para a Espanha. Parte dos conselheiros de Puigdemont, que não deixaram a Espanha, estão presos. O juiz disse que os mandados individuais não podem ser usados se o crime foi cometido por um grupo maior, como é o caso. O magistrado também disse que os acusados mostraram "intenção de retornar a Espanha" para concorrer as eleições na Catalunha, que ocorrem no próximo dia 21. Os cinco acusados são investigados por rebelião e sedição, entre outros crimes, com penas que chegam a 30 anos de prisão. Os mandados foram emitidos em 3 de novembro, uma semana após o governo de Puigdemont ser destituído pelo governo espanhol por suas tentativas de declarar a independência da Catalunha. Após destituir Puigdemont, Madri também convocou uma eleição antecipada para a região, que acontece no próximo dia 21. Pesquisas mostram que os partidos pró-independência podem perder a maioria no Parlamento regional. A crise catalã começou com o plebiscito de 1º de outubro, que que terminou com 90% dos votos favoráveis à separação e com 43% de participação. A batalha entre Madri e os independentistas na rica região do nordeste do país afetou a economia nacional e fez com que várias empresas mudassem sua sede legal para fora da Catalunha, que responde por cerca de 1/5 da economia da Espanha.