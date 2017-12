Denis confirma saída do São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Denis não vai continuar no São Paulo em 2017. Nesta terça-feira (5), o jogador fez postagem em sua conta pessoal no Instagram se despedindo do clube paulista. "Encerrei contra o Bahia a minha passagem pelo São Paulo. Posso falar com propriedade que o São Paulo é literalmente a minha segunda casa. Foram nove anos vivendo intensamente o prazer de defender esse clube sem igual, quase um terço da minha vida, mas o futebol é feio de ciclos, e a hora de sair chegou", publicou Denis. "Não tenho nada do que reclamar, apenas agradecer por tudo o que vivi aqui. As experiências boas vieram para me trazer alegrias, e as ruins para me ensinar a me fazer ainda mais forte", continuou o goleiro, que foi alvo de críticas da torcida após se tornar titular do clube depois da saída de Rogério Ceni. "Obrigado de coração a todos que torceram por mim, me apoiaram e me ajudaram de alguma forma ao longo dessa trajetória. Agradeço especialmente também a todos os meus companheiros de equipe, funcionários e amigos que fiz no clube. Sentirei saudades e ficarei na torcida por todos vocês. Podem ter certeza de que saio daqui ainda mais preparado para os novos desafios que terei pela frente. Mais uma vez obrigado por tudo, São Paulo Futebol Clube", completou. Denis foi jogador do São Paulo entre 2009 e 2017. Pelo clube, conquistou o título da Copa Sul-Americana em 2012.