Messenger do Facebook apresenta falhas nesta terça

O Messenger, app de mensagens usado dentro da plataforma Facebook, está apresentando instabilidade nesta terça-feira (5). O aplicativo ficou sem receber ou enviar mensagens. Segundo o site "Down Detector", que monitora as atividades de

aplicativos e redes sociais populares, a falha começou a ocorrer por volta das 10h e continuou afetando o app até cerca de 11h (horário de Brasília).

No Twitter, muitos usuários de vários países, incluindo o Brasil, se manifestaram sobre a queda do



Além do Messenger, o "Down Detector" afirma que o Facebook teve um pico de instabilidade na

mesma faixa de horário. O Facebook não se pronunciou.