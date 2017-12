ONU não descarta genocídio de rohingyas em Mianmar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O alto comissário de direitos humanos da ONU afirmou nesta terça-feira (5) que milhares de rohingyas continuam fugindo de Mianmar e que a ocorrência de crime de genocídio pelas forças estatais contra essa minoria muçulmana não pode ser descartada. Zeid Ra'ad al-Hussein disse em sessão especial do Conselho de Direitos Humanos que nenhum dos 626 mil rohingyas que fugiram de Mianmar para Bangladesh desde agosto deve ser repatriado a menos que haja um monitoramento robusto no território dos dois países. Mianmar não permite a presença de observadores estrangeiros. Punições pelos assassinatos, agressões e estupros "parecem ser extremamente raros", disse Zeid. "Alguém pode descartar que os elementos de um genocídio estejam presentes?", afirmou em Genebra. Até agora, autoridades da ONU vinham usando o termo "limpeza étnica" para se referir à violência praticada em Mianmar contra os rohingyas. Genocídio é um crime cometido com o intuito de destruir o todo ou uma parte de um grupo nacional, ético, racial ou religioso. O alerta feito por Zeid ocorre em meio a uma discussão entre Bangladesh e Mianmar sobre o repatriamento dos mais de 1 milhão de rohingyas que vivem em campos de refugiados improvisados nas proximidades de Dacca, capital bengalesa. Mianmar disse que está finalizando os termos do acordo e que o processo de repatriamento teria início dentro de dois meses. Htin Lynn, embaixador de Mianmar junto à ONU em Genebra disse que o retorno dos "deslocados" - a quem não chamou de rohingyas- seria "voluntário, seguro, digno e sustentável". "Não haverá campos de refugiados", afirmou.