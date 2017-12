Incêndio no sul da Califórnia obriga 27 mil pessoas a deixarem suas casas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atingiu a região sul da Califórnia, próxima a Los Angeles, obrigando pelo menos 27 mil pessoas a deixarem suas casas e deixando 250 mil sem energia. O fogo começou na segunda-feira (4) e rapidamente se alastrou pela região devido aos fortes ventos de mais de 115 km/h, atingido uma área de 124 quilômetros quadrados. Segundo os bombeiros, os ventos aumentaram durante a madrugada desta terça-feira (5), aumentando o fogo. As autoridades informaram que uma pessoa morreu em um acidente de carro decorrente do incêndio, mas não deu detalhes do caso. O condado de Ventura, a 115 quilômetros de Los Angeles, foi o mais atingido. Segundo o sargento dos bombeiros do condado Eric Buschow, boa parte da vegetação da região foi consumida pelo fogo. Pelo menos 150 construções foram destruídas pelo incêndios e um bombeiro se feriu -não há detalhes de seu estado de saúde. Cerca de 500 bombeiros trabalham atualmente para conter o fogo antes que ele atinja os municípios de Santa Paula e Ventura (ambas no condado de Ventura), que juntas têm cerca de 140 mil pessoas. Todas os moradores podem ter que deixar suas casas se o incêndio atingir as cidades. "O fogo está crescendo de modo exponencial" disse Mark Lorenzen, chefe dos bombeiros do condado de Ventura. "Tudo que os bombeiros podem fazer quando temos ventos assim é sair na frente, retirar as pessoas e proteger as estruturas", disse ele. Cerca de 350 alunos da faculdade Thomas Aquinas tiveram que deixar o local às pressas e todas as escolas do condado fecharam nesta terça. Em outubro, uma onda de incêndios atingiu a região norte da Califórnia, deixando mais de duas dezenas de mortos.