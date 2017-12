Matheus Costa não é mais técnico do Paraná Clube

O Paraná Clube comunicou nessa terça-feira (dia 5) que Matheus Costa não continuará no clube em 2018. “Obrigado, Matheus. Seu nome está gravado na minha história! Nesta terça-feira, Matheus Costa deixou o comando técnico do Tricolor. Pensando no projeto criado para 2018, não chegamos a um acordo e Matheus segue sua carreira de treinador em outro clube. Eu e toda nação Tricolor desejamos sucesso a você!”, informou o clube, nas redes sociais.

Matheus Costa começou 2017 como auxiliar-técnico do Paraná. Após a demissão de Lisca, ele ficou como técnico interino e permaneceu até o final da Série B, levando o time ao acesso. Ele comandou o time em 18 jogos, somando 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas.

No fim da Série B, a diretoria do Paraná ofereceu o cargo de auxiliar-técnico para Matheus Costa para 2018. Ele não concordou e afirmou que pretende seguir a carreira de treinador. Ele tem proposta do Criciúma para 2018.

O nome mais cotado para assumir o Paraná é Wagner Lopes, que trabalhou no clube no início de 2017 e estava no Albirex Niigata, do Japão.