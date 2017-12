O Ministério Público do Paraná, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Foz do Iguaçu, na Região Oeste do estado, cumpriu nesta terça-feira (5) seis mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Vant, que apura crimes de prevaricação, corrupção passiva, falsidade ideológica e uso de documento falso que teriam sido praticados por policiais civis.

De acordo com o MP, os policiais teriam solicitado uma quantia em dinheiro para liberar um caminhão apreendido com cigarros contrabandeados, falsificando documentos para dar aparência de legalidade ao ato, inclusive apresentando documentação falsa à Receita Federal.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências (cinco deles) e no cartório do Grupo de Diligências Especiais (DGE) da Polícia Civil, local onde os policiais estariam lotados na época dos fatos.

Por determinação da 1ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, os policiais investigados foram suspensos de suas funções. Durante a operação, três policiais civis foram presos em flagrante por posse de arma e munição de uso restrito, prevaricação, trafico de drogas e contravenção penal de jogo do bicho.