Deep Purple e Cheap Trick fazem noite de rock em Curitiba

(foto: Divulgação)

Solid Rock será três noites especiais – com duas bandas induzidas no Rock & Roll Hall of Fame, e um artista convidado – que irão fazer uma verdadeira celebração ao gênero musical em três cidades. Deep Purple volta ao Brasil, junto de Cheap Trick, que vem ao país pela primeira vez em sua carreira e Tesla será o artista convidado, que também faz sua estreia em solo brasileiro. Com realização da Time For Fun, o Solid Rock desembarca em Curitiba no próximo dia 12 de dezembro para uma noite memorável na Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n), a partir das 19horas. Os portões serão abertos às 16h. Além da capital paranaense, o Solid Rock passa por São Paulo (13.12) e no Rio de Janeiro (15.12). A Heineken é a cerveja oficial em todas as cidades.

O público terá a oportunidade de curtir três shows completos na mesma noite, em cada cidade. Com duas das bandas mais importantes da história do Rock, Tesla dará a partida para cada dia de música, seguidos pelos americanos do Cheap Trick e terminando com os britânicos do Deep Purple.

DEEP PURPLE

Depois de três anos, o Deep Purple volta ao Brasil com a The Long Goodbye Tour. A turnê que promove seu último álbum – o 20º de uma história que começou lá atrás, nos anos 60 – Infinite (2017), que foi lançado em abril. Agora em outubro, os britânicos – donos de um dos nomes mais importantes já induzidos na Rock & Roll Hall of Fame – vão viajar pelo Brasil para três apresentações.

Chegando ao quinto disco gravado pela formação atual, formada pelos membros da era clássica Ian Gillan (vocal), Ian Paice (bateria), Roger Glover (baixo), Steve Morse (guitarra) e Don Airey (teclado), vão apresentar clássicos e hits que foram feitos durante os quase 50 anos de estrada da banda.

O público terá a oportunidade de curtir algumas músicas novas do último álbum, como “Time for Bedlam” e “Roadhouse Blues”, além de músicas que se tornaram verdadeiros hinos para os amantes do Rock’n’Roll, como “Strange Kind Of Woman”, “Highway Star”, “Burn” and “Smoke on the Water”. Não só essas músicas, como toda a discografia do Deep Purple são responsáveis por construir gerações e mais gerações de fãs, que terão a oportunidade de assisti-los em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

CHEAP TRICK

Com mais de 5.000 apresentações em quatro décadas e 20 milhões de discos vendidos em todo o mundo, Cheap Trick é, sem dúvida, um dos mais influentes grupos de rock clássico nos últimos 50 anos. A banda foi formada em 1974 e, embora tenha evoluído ao longo dos anos, a Cheap Trick continuou alcançando o “mainstream” o sucesso de críticas. Hits como "I Want To Want Me", "Dream Police" e "Surrender" cimentaram o grupo como uma das melhores bandas de Rock 'n' Roll de todos os tempos

A banda, que é formada por Robin Zander (vocalista), Rick Nielsen (guitarrista), Tom Petersson (baixista) e Daxx Nielsen (baterista), vem ao Brasil pela primeira vez.

SOLID ROCK – DEEP PURPLE, CHEAP TRICK E TESLA

Cerveja Oficial: Heineken

Realização: TIME FOR FUN

Data: 12 de dezembro de 2017 (terça)

Local: Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n)

Abertura dos portões: 16h

Apresentação Tesla: 19h

Apresentação Cheap Trick: 20h30

Apresentação Deep Purple: 22h30

Capacidade: 25.000 pessoas

Ingressos: de R$ 145,00 a R$ 660,00 de acordo com o setor.

PISTA - R$145,00 (meia-entrada) e R$290,00 (inteira);

PISTA PREMIUM - R$290,00 (meia-entrada) e R$580,00 (inteira);

CAMAROTE - R$330,00 (meia-entrada) e R$660,00 (inteira).