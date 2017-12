Curso no MIS ensina a filmar e editar com celular

A Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná promove em 07 de dezembro a ‘Oficina de como filmar e editar no celular’. A atividade acontece das 16h às 19h no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). A idade mínima para participar da oficina é 16 anos. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail aamispr@gmail.com e o custo é de R$ 50.

O curso com a mediação do fotógrafo Marco Felippe ensinará configurações básicas e técnicas de filmagem, composição, edição e postagem de vídeos nas redes sociais por meio de aplicativos. É necessário que o aluno leve um smartphone ou tablet para participar dos exercícios.

Marco Felippe é fotógrafo, diretor de cena e de fotografia. Deu aula de cinema DSLR no Núcleo Cine e Filmagem documental Elapeo. É o diretor de fotografia do longa-metragem Despertar de Solomon.

Serviço

Oficina de como filmar e editar no celular

07 de dezembro de 2017

Horário: das 16h às 19h

Idade mínima: 16 anos

Valor: R$ 50 | Vagas limitadas

Inscrições e informações: aamispr@gmail.com

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 - Curitiba

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h

Sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h

41 3232-9113 | http://www.mis.pr.gov.br