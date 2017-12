Veja quais são os shows mais esperados para 2018

(foto: Divulgação)

2017 foi um bom ano para a música no Brasil, que foi palco de turnês de grandes bandas como U2, Paul McCartney, Coldplay, Bruno Mars e John Mayer. Com as confirmações recentes, sabemos que 2018 não ficará atrás. A StubHub, maior plataforma de intercâmbio de ingressos do mundo, preparou uma seleção dos principais shows que devem vir ao Brasil no começo do ano que vem:

Em fevereiro o músico britânico James Blunt vem ao Brasil para uma única apresentação em São Paulo. Entre o final do mês e começo de março, as bandas Foo Fighters e Queen of the Stone Age se apresentarão juntas em quatro capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Ambas estiveram no Brasil pela última vez em 2015.

Em março teremos também o Lollapalooza, cujos destaques do line up são Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey e Liam Gallagher, entre muitos outros artistas nacionais e internacionais, que devem proporcionar aos fãs uma experiência única. Ainda neste mês, teremos três apresentações de Katy Perry, em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, um show dos Depeche Mode, que farão uma única apresentação em São Paulo, e um dos Gorillaz, o grupo virtual mais famoso do mundo, também em São Paulo.

Em maio, o ex-One Direction Harry Styles virá ao país para duas apresentações, uma no Rio de Janeiro e outra em São Paulo. Ainda neste mês, Ozzy Osbourne vem ao país para fazer quatro apresentações – em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e no Rio de Janeiro – em sua última turnê mundial.

Outro ex-membro dos One Direction, o artista irlandês Niall Horan, também se apresentará no Rio de Janeiro e em São Paulo em julho, em turnê de sua carreira solo.

Além de todos esses nomes, a mundialmente querida Shakira também deverá apresentar seu pop latino no começo do ano que vem, com datas a confirmar. Ansioso? Comece a se planejar para se presentear – ou presentear amigos e entes queridos – com essas oportunidades únicas!