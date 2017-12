Com sucesso, Maria-Fumaça ficará mais dias em Curitiba e Região

(foto: Franklin de Freitas)

Desde o final da semana passada, a passagem de um trem pelos bairros de Curitiba e Região Metropolitana chama a atenção. É uma Maria-Fumaça construída em 1950, única em atividade na América Latina e que faz parte do acervo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, do Estado de Santa Catarina. Numa promoção da concessionária Rumo, ela percorre bairros de Curitiba com luzes de Natal. O sucesso foi tanto que a programação que iria até quarta (7) foi prorrogada até o dia 18 dezembro. Segundo a coordenadora de Relações Sociais da Rumo, Carmen Maron, em entrevista à BandNews, o cronograma da nova fase deve ser anunciado nesta quarta (5). "Há possibilidade de incluirmos novos roteiros", disse ela.

A locomotiva fez seu "desfile" por Curitiba de sexta-feira até ontem, nos trechos entre a Capital e Almirante Tamandaré e da Rodoviária até a Vila Oficinas. Hoje, vai circular por Pinhais e na quinta-feira por Piraquara. Na semana antes do Natal ainda deve fazer a descida Curitiba-Paranaguá e depois de Curitiba a Rio Negro.

Além da capital paranaense, a Rumo também promoverá a exibição de locomotivas em Maringá, Araraquara e Rio Claro, em datas a serem confirmadas.

Dicas de segurança para quem vai ver a locomotiva passar

- Mantenha distância segura da linha férrea (antes, durante e após a passagem do trem) e de qualquer área ferroviária. Jamais permaneça sobre os trilhos nem à margem da ferrovia.

- Somente tire fotos ou capte imagens de fora da faixa de domínio da ferrovia, que abrange as margens das linhas férreas e os pátios ferroviários.

- Nunca suba em locomotivas ou trens de carga, estejam eles em movimento ou mesmo parados.

- Nas passagens em nível, observe com atenção a sinalização visual e sonora. Espere a passagem completa do trem antes de uma aproximação.

- Ao ouvir o apito do trem, fique atento, pois este é o sinal de que ele está se aproximando.

- Os trens têm sempre a preferência nas passagens em nível, uma vez que são pesados e, mesmo circulando em baixa velocidade, não podem ser parados repentinamente. Não parar antes de cruzar uma passagem em nível é infração de trânsito sujeita a multa.

- Nunca estacione perto da linha férrea