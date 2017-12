Programação de Natal bloqueia ruas do Centro Histórico

O cruzamento das ruas do Rosário e Nestor de Castro e também o da Mateus Leme com a Treze de Maio terão bloqueios de trânsito na noite de quarta (6/12) e de quinta-feira (7/12), em função da programação de Natal na região do Largo da Ordem.

A interrupção do tráfego de veículos pelos locais será das 18h30 às 22h30, com orientação de agentes da Superintendência de Trânsito.

Nesta semana, o Auto de Natal vai transformar o Centro Histórico em cenário para uma ópera a céu aberto. A apresentação tem início no Palacete Wolf, sede do Instituto Municipal de Turismo, em frente à Fonte da Memória, e segue para o Solar do Rosário, Casa Hoffmann, Igreja da Ordem e será encerrada no Memorial de Curitiba. O espetáculo acontece a partir de 20h, nos dois dias.