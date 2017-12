Comemoração natalina para pets acontece neste sábado em Curitiba

(foto: Divulgação)

A principal festa do calendário cristão está chegando e, partir das 13h, do sábado (16), a Exclusive Heaven promove em Curitiba, o Natal dos Animais, uma feira de serviços e produtos.

A programação contempla dicas de saúde animal e de adestramento com policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope); bênção dos animais de estimação, ministrada pelos Freis Capuchinhos; minipalestras sobre doenças que afetam gatos e cães e os cuidados a serem tomados; sorteio de cestas com produtos para pets, além de música ao vivo e food truck. O seu animal de estimação também poderá ter um tradicional registro fotográfico ao lado do Papai Noel.

O sócio da Exclusive Heaven, Bruno Dalledone Zancan, lembra que seis em cada dez lares paranaenses têm cachorros como animais de estimação e, em 19% das residências do Sul do Brasil há pelo menos um felino como pet, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Os pets desempenham papel fundamental em muitas famílias e residências, sendo muitas vezes, companheiros e amigos inseparáveis. Comemorar uma data tão importante, com um amigo especial, é o objetivo do Natal dos Animais”, destaca Zancan.

Toda a programação do Natal dos Animais é gratuita e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3014-3131.

Atrações:

- Foto do seu pet com o Papai Noel;

- Bênção dos animais, com Freis Capuchinhos;

- Feira de adoção de animais;

- Feira e exposição de serviços;

- Dicas de adestramento com policial do Bope;

- Dicas de saúde pet para o verão;

- Minipalestras com veterinária;

- Sorteio de cestas pet;

- Food Truck e

- Música ao vivo.

Exclusive Heaven:

A Exclusive Heaven é a primeira empresa de Curitiba especializada em homenagens póstumas e cremação para animais de estimação e a única a emitir certificado de cremação, que comprova, por um técnico, que seu pet foi realmente cremado em um crematório legalizado, com respeito e dignidade.

Localizada no Bairro Mercês, em Curitiba, a empresa oferece no momento de despedida do amigo de estimação, atendimento único, em um ambiente cuidadosamente preparado para o melhor acolhimento aos clientes e familiares.

A empresa oferece planos de cremação preventiva, cremação imediata e plantão 24 horas para recolhimento do animal de estimação.

SERVIÇO:

Evento: Natal dos Animais Exclusive Heaven

Data: 16 de dezembro de 2017

Horário: a partir das 13h

Endereço: Rua Tenente João Gomes da Silva, 204 – Bairro Mercês

Informações: (41) 3014-3131