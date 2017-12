Arrombador de residências do Tatuquara é preso junto com receptador de mercadorias

Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

05/12/17 às 14:53 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Policiais do 13º Distrito Policial prenderam um assaltante que estava assombrando os moradores da região do Tatuquara. A última ação do assaltante ocorreu neste sábado, 2, quando uma casa foi arrombada na rua Antônio Bertold. O ladrão furtou um notebook avaliado em R$ 1.500, um saxofone (R$ 8.000) e um microondas (R$ 500) e fugiu em um veículo Parati da cor branca.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia