Festa eletrônica no Rebouças terá mais de 15 horas de música

(foto: Divulgação)

No próximo sábado (9), Curitiba será o palco do “Radiola @ Kubik”, uma festa com mais de 15 horas de música, que acontece na Usina5, no bairro Rebouças, das 16h às 8h do domingo (10).

Os fãs de música eletrônica poderão conferir grandes nomes da cena local, nacional e internacional com um house music respeitado, além de aproveitar o mais novo espaço de eventos multiculturais da capital paranaense, em plena luz do dia.

O local, que estava abandonado há mais de 10 anos, era um antigo complexo industrial de açúcar da marca Diana, foi revitalizado e inaugurado no mês de outubro, durante a maior festa de música eletrônica do Sul do Brasil, a TribalTech 2017, em sua edição Escape.

Entre nomes confirmados para o evento, estão Albuquerque, Haustuff, Blancah, Leo Janeiro, Ella Whatt, Gop Tun Djs (Gui Scott e Caio T), Phil Mill, Traffic Jam e Guti Live, que prometem uma experiência musical inédita.

A festa faz parte da série de apresentações da Kubik, um conceito inédito que já passou por vários países da Europa e tem a sua grande estreia na região Sul do País em dezembro. Criada pelo Balestra Berlin Team, um grupo alemão de criativos focados na fusão entre luzes e arte, consiste em uma pista de dança envolta por paredes de tanques – grandes cubos de água- que acendem em diferentes cores e criam uma atmosfera multisensorial de acordo com a sincronia da música.

As apresentações da Kubik Curitiba acontecem nas sextas e sábados até o dia 23 de dezembro, na Usina5.

Serviço

Kubik apresenta Radiola Records

Data: 9 de dezembro – Sábado

Horário: das 16h às 8h (10/12)

Local: Usina5

R. Constantino Bordignon, 05

Ingressos: R$70

Classificação: 18 anos

Apresentação: Kubik Curitiba

Realização: Planeta Brasil, T2 Eventos e Radiola Records

Apoio: Club Vibe

Evento oficial: https://www.facebook.com/events/134758790512212/

Instagram: @KubikBrasil