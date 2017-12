Presidente do Coritiba fala sobre Petraglia, Kleber e rebaixamento

Bacellar (foto: Geraldo Bubniak)

O presidente do Coritiba, Rogério Portugal Bacellar, concedeu entrevista coletiva nessa terça-feira (dia 5). O principal assunto foi o rebaixamento da equipe para a segunda divisão nacional. O momento mais polêmico da entrevista foi a resposta ao presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense. No domingo, Mario Celso Petraglia postou críticas à diretoria do Coxa em uma rede social – clique aqui para ler.

“Primeiro, Petraglia não tem condições de falar de incompetência e ele que cuide da vida dele. Nós não emprestamos o Couto Pereira porque o contrato era de reciprocidade e o Atlético não emprestou a Baixada porque não precisamos. A Justiça nos deu ganho de causa. Se ele perdeu, a Justiça mostrou que o incompetente não sou eu. Você acha que não iríamos jogar no Couto se o gramado não tivesse condições? Petraglia deveria cuidar do clube dele e esquecer que nós existimos”, declarou Bacellar.

Veja outras declarações de Bacellar na entrevista dessa terça-feira:

REBAIXAMENTO

“Tenho total responsabilidade. Sou o presidente. Apesar de não escalar o time, não marcar gol, nem defender, eu tenho responsabilidade total. O Coritiba foi rebaixado porque futebol é futebol. O Coritiba tinha todas as condições de continuar na Série A. Houve uma desatenção na nossa zaga no último lance da partida e tomamos o gol.

AUSÊNCIA DO PRESIDENTE EM CHAPECÓ

“Não fui para Chapecó por recomendação médica. Estive em todos os lugares durante o campeonato. Dessa vez, o médico me recomendou não viajar. Já me colocou três stents no coração e não quer colocar mais um”.

DECLARAÇÃO QUE CORITIBA TEM UM TIME DE CRAQUES

“Eu comentei isso mesmo. Se não acreditasse no meu elenco, quem iria acreditar? Nós tivemos seis rodadas mostrando que isso seria possível. Mas depois do episódio do Kleber contra o Bahia teve um baixo astral no elenco e foi o divisor de águas”.

SUSPENSÃO DE KLEBER

“Kleber revidou o que o jogador do Bahia fez e além do mais, o árbitro entrou em campo com segundas intenções para punir alguém. Ele chamou o Kleber antes de começar o jogo para cortar a camisa do Wilson. Tem que ter a cabeça fria, mas nem todo jogador tem a cabeça fria toda hora. Perdemos a liderança do Kleber e isso desintegrou um pouco o pensamento e a atitude dos jogadores”.

VAGA NA LIBERTADORES

“Eu acreditei no elenco naquele momento. Kleber, Dodô, de seleção brasileira, Werley, Edinho… Se não deu certo, o que vou fazer? Paciência. Se eu não acreditasse no meu elenco, quem iria acreditar? O Marcelo Oliveira chegou depois e ele não pode avaliar o que falei naquela época”.

CONTRATAÇÕES

“Os treinadores poderiam ter olhado alguns jogadores com outros olhos. São os casos do Daniel e do Baumjohann. Eles poderiam ter sido utilizados antes e achavam que era lento. Daniel se machucou no treinamento, mas não estava machucado quando veio do São Paulo”.

TREINADORES

“O presidente não é treinador, nem escala o time. Não faz as invenções que alguns treinadores fizeram, não bate pênalti, nem defende a bola. É difícil analisar um todo porque você acredita no jogador e no treinador. E só de acreditar não adianta. Conversei com o Marcelo, assim como tive com Pachequinho e Carpegiani, e existe muita teimosia por parte do treinador que tem que colocar esse atleta. Mesmo não concordando, o técnico tem liberdade para colocar quem ele quer. Temos alguns atletas que poderiam ser trabalhados melhor e, infelizmente, não foram”.

21 JOGADORES COM CONTRATO ENCERRANDO EM 2017

“Alguns jogadores que estão terminando o contrato e nem procuramos para renovação. Outros jogadores que procuramos e só vão ficar se aceitarem as condições do clube. Se não aceitarem, que procurem outros clubes”.

GALDEZANI

“Temos prazo para terminar a compra do Galdezani. Santos estava interessado nele, Modesto pediu preferência, mas tem que esperar a eleição. Outros clubes estão interessados”.

TRÊS ANOS DE GESTÃO

“Quando aceitamos assumir o Coritiba, aceitamos para reestruturar o clube. Tentamos no futebol, mas sabíamos que seria pouco tempo em três anos. No primeiro ano, não tínhamos peças de reposição e tivemos desfalques contra o Operário. Não é desculpa, nem nada, mas perdemos as finais porque os outros times foram melhores. No terceiro ano, tivemos peças de reposição, ganhamos a primeira partida da final por 3 a 0, mas, infelizmente, não fomos bem na Copa do Brasil e Brasileiro. Não vale nada a reestruturação administrativa e sim, resultado em campo. Infelizmente, não tivemos resultado em campo”.

ELEIÇÕES

“Que a eleição acabe no dia 09 e depois não tenha situação e oposição. Apenas um pensamento integrado para o Coritiba. O que sofremos durante esse período é ter situação e oposição e até alguns da situação que criticaram sem saber do nosso trabalho”.

SOBRE ALEX BRASIL, GERENTE DE FUTEBOL

“Trabalho do Alex Brasil é muito bom. Fez um trabalho excepcional. Pedroso é um trabalho voluntário e é uma pessoa que passa a mão na cabeça dos jogadores, agrada todo mundo e, infelizmente, esse agrado não deu resultado nenhum”.

SOBRE BELLETTI

“Graças ao Belletti, diretores do Barcelona vieram visitar o Coritiba. Abriu um espaço para jogarmos o Mundial sub-17. Os contatos que ele fez, levando o nome do Coritiba para a Europa inteira, isso já valeu a pena”.