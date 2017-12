Ticiane Pinheiro diz que Tralli quer ser pai e que ele dança funk até o chão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém-casada com o jornalista César Tralli, 46, a apresentadora Ticiane Pinheiro, 41, afirmou que o marido agora pensa em ser pai e explica que se ela dança quadradinho de oito, ele pode dançar funk até o chão. O casal passa lua de mel nas ilhas Maldivas. "O César nunca quis ter filho, hoje ele já tem vontade", disse Ticiane, em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez, no programa "Luciana By Night", que vai ao nesta terça (5), às 22h45, na RedeTV! Mãe da Rafaella Justus, fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus, a apresentadora disse que a filha tem um bom relacionamento com o marido. César Tralli e Ticiane Pinheiro se casaram no último sábado (2) no hotel Vila Inglesa em Campos do Jordão (a 181 km de São Paulo). A festa reuniu cerca de 250 pessoas entre familiares e amigos famosos. Entre os convidados, Rodrigo Faro, Roberto Justus, Rodrigo Bocardi, Márcio Canutto, Sabrina Sato, Gloria Vanique, Otávio Mesquita e Cesar Filho. "Foi uma felicidade muito grande, com todas as pessoas que acompanharam nosso namoro, a primeira separação, depois nosso retorno. Acho que todo mundo torcia muito. (...) Foi tudo muito lindo, incrível e eu curti bastante, até o amanhecer", disse Ticiane a Gimenez. Apesar da chuva, o casamento agitou a cidade serrana e atraiu a curiosidade de moradores e turistas. Alguns ficaram em frente à entrada do hotel para acompanhar e fotografar a chegada de celebridades, mas muitos saíram frustrados, já que poucos convidados pararam para falar com os fãs ou com os profissionais da imprensa. Ticiane e Tralli se casaram "secretamente" no civil no começo de novembro. Alguns dias antes, a apresentadora postou em seu Instagram fotos da sua despedida de solteira. O casamento, planejado desde junho, depois do noivado no Uruguai, foi pensado nos mínimos detalhes. O convite, por exemplo, foi feito com papel importado da Escócia. Ao longo de seu relacionamento com o jornalista, Ticiane diz que eles chegaram a terminar duas vezes. "Logo que me separei do Roberto eu tinha muita vontade de casar. Dizia que queria mostrar para o Brasil e para o mundo que o casamento realmente vale a pena, sem ser igual àquelas pessoas que se separam e pensam: 'agora vou ficar sozinha' porque sempre sonhei com rotina, vida a dois, sou super romântica e queria isso. Quando comecei a namorar com o César, já falei que ele era o homem da minha vida, só que ele ainda não estava certo disso e ficou: 'essa mulher está indo com muita sede ao pote'. Acho que falei de casamento no primeiro dia", brinca Ticiane, aos risos. FUNKEIROS A apresentadora do "Hoje em Dia" (Record) também comentou sobre a malemolência do marido. Recentemente vazou na internet um vídeo de Tralli dançando funk durante a festa de aniversário do sogro, ao som da música "Olha a Explosão", de MC Kevinho. Sobre o episódio, Ticiane relembra o dia em que fez um passo também de funk na gravação de um programa em 2013 e dispara: "Eu danço quadradinho de oito e ele vai até o chão. Está aprendendo a dançar funk comigo." Ticiane Pinheiro, que começou a trabalhar aos sete anos, afirma que uma de suas maiores frustrações é não ter sido paquita da Xuxa. "Batia na porta, levava meu book, mas depois a Marlene Mattos me explicou o motivo. Como eu era filha de uma pessoa famosa, todas as crianças do Brasil poderiam achar que era algo combinado, marmelada, e elas queriam mostrar que era algo sério, que havia concurso. Acabei perdendo a chance por isso, mas aí fui fazer novela na Manchete." Sobre a relação com a rainha dos baixinhos, Ticiane diz que conversa com a apresentadora pelo WhastApp. "Amo a Xuxa, a gente se fala pelo WhatsApp. Hoje posso dizer que sou amiga da Xuxa e tenho muito orgulho. Sempre sonhei em ser famosa, amiga dos artistas. Adoro quando me pedem foto, autógrafo, eu sempre quis isso, juro."