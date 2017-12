Nota Fiscal Paulista terá prêmio de R$ 2 milhões em dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de SP sorteará R$ 6,7 milhões para consumidores e R$ 2 milhões para instituições em prêmios da Nota Fiscal Paulista em dezembro. Neste mês, o prêmio principal, de R$ 1 milhão, terá seu valor dobrado para R$ 2 milhões em edição comemorativa de Natal. A partir do sorteio de dezembro, consumidores e ONGs passam a participar de concursos separados -antes, consumidores e instituições concorriam aos mesmos prêmios. Segundo a Secretaria da Fazenda, a mudança aumenta em 2,5 vezes as chances de consumidores serem contemplados, em um total de 600 prêmios de valores de R$ 1.000 a R$ 1 milhão. As entidades beneficentes participantes do programa passam a concorrer ao sorteio exclusivo de cinco prêmios de R$ 100 mil e 50 prêmios de R$ 10 mil todos os meses. No mês de Natal, os prêmios serão dobrados em dezembro, totalizando R$ 2 milhões. A pasta informa que os bilhetes para o sorteio já estão disponíveis para consulta no site do programa. Participam do sorteio de dezembro os consumidores e entidades cadastradas que efetuaram compras em agosto de 2017.