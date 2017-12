Câmara confirma aprovação de mudanças no IPTU de Curitiba

Redação Bem Paraná com Política em Debate

05/12/17 às 15:51 - Atualizado às 15:53 Redação Bem Paraná com Política em Debate

A Câmara Municipal de Curitiba confirmou hoje a aprovação, em segundo turno, das mudanças nas regras para a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU). Pela proposta da prefeitura, aprovada por 25 votos a 9, o IPTU terá aumento de 4% para imóveis com edificações e de 7% para terrenos desocupados, mais a taxa da inflação dos últimos doze meses. Como a inflação estimada é de 3%, o aumento ficaria em 7% para imóveis e 10% para terrenos sem edificação. O projeto segue agora para sanção do prefeito Rafael Greca (PMN).





Leia mais no Blog Política em Debate