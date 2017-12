Prisões de imigrantes aumentam 40% com Trump

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Dados divulgados nesta terça (5) pelo governo americano mostram que as prisões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos aumentaram 40% desde o início da administração de Donald Trump, em janeiro deste ano. No total, 110.568 imigrantes sem documentação ou status legal foram presos desde a posse de Trump, no final de janeiro, até o mês de setembro. No mesmo período do ano passado, sob a administração de Barack Obama, o número foi de 77.806. "Eles estão no radar agora", declarou o diretor da agência americana de imigração, Thomas Homan, em entrevista à imprensa na terça. "Nós vamos encontrá-los em suas casas, em seus empregos. Se alguém está no país ilegalmente, isso é um crime por si só." O aumento das prisões demonstra, mais uma vez, a guinada na política de imigração do governo Trump -que já instituiu um decreto anti-imigração contra países de maioria islâmica e, mais recentemente, anunciou sua saída do pacto para proteção de refugiados da ONU. Homan afirmou que 73% dos imigrantes presos tinham uma condenação criminal -a maioria deles, por infrações de trânsito ou pelo próprio fato de estarem em situação ilegal no país. Ele negou que esteja promovendo uma retaliação contra imigrantes e afirmou que o país está "cumprindo a lei". "Gostem ou não do presidente, ele está fazendo a coisa certa", declarou Homan. O departamento de Segurança Doméstica destacou que as ações contra imigração ilegal são uma das "prioridades" do governo Trump, e que o objetivo é, além de defender as fronteiras e a segurança nacional, "proteger os empregos dos americanos". "[Queremos] acabar com a discriminação contra trabalhadores americanos", afirmou Francis Cissna, que comanda o serviço de cidadania e imigração dos Estados Unidos. Desde a campanha, Trump tem afirmado que imigrantes ocupam vagas que poderiam ser preenchidas por trabalhadores locais. Homan ainda acusou as "cidades-santuário", que protegem imigrantes sem status legal, de conduzirem uma política "insensata" e "estúpida". Os dados divulgados na terça também mostram que a agência de imigração realizou 226 mil deportações por ordem judicial no último ano, num ligeiro declínio em comparação com o ano anterior (quando elas somaram 240 mil).