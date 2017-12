Seleção Bem Paraná mostra os melhores do futebol paranaense no Brasileirão

A Seleção Bem Paraná 2017 mostra os 11 melhores jogadores, por posição, dos clubes de Curitiba nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. A cada partida, a equipe de reportagem avaliou o desempenho de Atlético, Coritiba e Paraná, atribuindo notas de 0 a 10 para cada jogador. As notas de cada jogo foram publicadas, ao longo da competição, na edição impressa do Bem Paraná e no site bemparana.com.br.

Para ficar entre os melhores, o atleta precisa ter um mínimo de 12 jogos avaliados – um terço da competição.

Em 2017, a seleção ficou no esquema tático 4-2-3-1, usado na grande maioria das escalações das equipes no Brasileirão e na Série B.

Com isso, foram selecionados um goleiro, dois laterais. dois zagueiros, dois volantes, três meias e um atacante. A seleção ficou com Wilson (Coritiba); Jonathan (Atlético), Thiago Heleno (Atlético), Iago Maidana (Paraná) e Carleto (Coritiba); Alan Santos (Coritiba), Leandro Vilela (Paraná), Nikão (Atlético), Renatinho (Paraná) e Vitor Feijão (Paraná); Alemão (Paraná).

Entre os jogadores, quem alcançou a melhor média foi o goleiro Wilson, com 6,73. Em segundo lugar, o zagueiro Thaigo Heleno, com 6,41.

Em alguns casos, o jogador não recebe nota, mesmo atuando na partida. Isso ocorre quando a participação dele no jogo é irrelevante. O caso mais comum é quando o atleta entra nos minutos finais e pouco interfere na partida.

A nota considera não apenas o desempenho técnico do jogador na partida, mas também os aspectos físico, tático e disciplinar.

Os jornalistas Lycio Vellozo Ribas, Rodolfo Kowalski e Silvio Rauth Filho se revezaram na função de dar notas aos jogadores. A Seleção Bem Paraná é realizada desde 2003.

RESULTADO DA SELEÇÃO BP 2017

Os melhores por posição, considerando o limite mínimo de 12 jogos avaliados para entrar na relação

GOLEIRO Clube Jogos Média Wilson Coritiba 38 6,73 Richard Paraná 29 6,38 Weverton Atlético 33 6,14 LATERAL-DIREITO Clube Jogos Média Jonathan Atlético 27 6,2 Cristovam Paraná 28 6,11 Léo Coritiba 22 5,75 Dodô Coritiba 18 5,56 ZAGUEIRO Clube Jogos Média Thiago Heleno Atlético 28 6,41 Iago Maidana Paraná 24 6,36 Paulo André Atlético 21 6,33 Cleber Reis Coritiba 13 6,31 Brock Paraná 32 6,22 Werley Coritiba 24 6,08 Wanderson Atlético 24 6 Rayan Paraná 15 5,9 Márcio Coritiba 21 5,86 LATERAL-ESQUERDO Clube Jogos Média Carleto Coritiba 20 6,35 William Matheus Coritiba 21 5,98 Sidcley Atlético 31 5,95 Fabrício Atlético 19 5,92 Igor Paraná 28 5,86 VOLANTES Clube Jogos Média Leandro Vilela Paraná 25 6,14 Alan Santos Coritiba 27 6,13 Gabriel Dias Paraná 28 6,12 Jhony Paraná 13 6,08 Jonas Coritiba 30 6,02 Galdezani Coritiba 28 5,96 Rossetto Atlético 29 5,93 Pavez Atlético 20 5,88 Lucho Atlético 24 5,77 Eduardo Henrique Atlético 14 5,68 MEIAS Clube Jogos Média Renatinho Paraná 28 6,25 João Pedro Paraná 19 6,11 Guilherme Atlético 20 5,98 Tiago Real Coritiba 23 5,91 PONTAS Clube Jogos Média Nikão Atlético 26 6,38 Vitor Feijão Paraná 13 6,23 Felipe Gedoz Atlético 14 6,21 Robson Paraná 30 5,97 Rildo Coritiba 33 5,97 Minho Paraná 18 5,89 Lucas Fernandes Atlético 14 5,82 Neto Berola Coritiba 13 5,81 Douglas Coutinho Atlético 23 5,74 Iago Dias Coritiba 13 5,15 ATACANTES Clube Jogos Média Alemão Paraná 20 6,15 Ribamar Atlético 17 6,06 Felipe Alves Paraná 18 6,03 Kleber Coritiba 16 5,84 Alecsandro Coritiba 12 5,79 Ederson Atlético 16 5,59 Henrique Almeida Coritiba 31 5,48 Pablo Atlético 21 5,21

TODAS AS SELEÇÕES

A Seleção Bem Paraná começou em 2003, com o mesmo sistema (notas por jogo)

Legenda: (A) Atlético; (C) Coritiba; (P) Paraná

BRASILEIRO 2016

Weverton (A); Diego Tavares (P), Thiago Heleno (A), Paulo André (A) e Juan (C); Alan Santos (C), Hernani (A); Lucas Fernandes (A), Raphael Veiga (C) e Pablo (A); Kleber (C).

BRASILEIRO 2015

Wilson (C); Eduardo (A), Walisson Maia (C), Luiz Felipe (P) e Rafael Carioca (P); Otávio (A), Rafael Costa (P), Juan (C) e Nikão (A); Henrique Almeida (C) e Walter (A)

BRASILEIRO 2014

Weverton (A); Norberto (C), Welinton (C), Gustavo (A/P) e Carlinhos (C); Helder (C), Deivid (A) e Alex (C); Adaílton (P), Joel (C) e Douglas Coutinho (A)

BRASILEIRO 2013

Weverton (A); Léo (A), Manoel (A), Leandro Almeida (C) e Paulinho (P); João Paulo (A), Robinho (C), Paulo Baier (A) e Alex (C); Marcelo Cirino (A) e Deivid (C).

BRASILEIRO 2012

Luís Carlos (P); Maranhão (A), Cleberson (A), Alex Alves (P) e Pedro Botelho (A); Willian (C), João Paulo (A), Elias (A) e Paulo Baier (A); Marcelo Cirino (A) e Deivid (C).

BRASILEIRÃO 2011

Vanderlei (C); Jonas (C), Jeci (C), Emerson (C) e Lima (P); Deivid (A), Leandro Donizete (C), Tcheco (C) e Rafinha (C); Marcos Aurélio (C) e Leonardo (C).

BRASILEIRO 2010

Juninho (P); Wagner Diniz (A), Rhodolfo (A), Pereira (C) e Paulinho (A); Léo Gago (C), Paulo Baier (A), Enrico (C) e Rafinha (C); Marcos Aurélio (C) e Leonardo (C)

BRASILEIRO 2009

Zé Carlos (P); Nei (A), Manoel (A), Rhodolfo (A) e Márcio Azevedo (A); Leandro Donizete (C), João Paulo (P), Paulo Baier (A) e Rafinha (P); Marcelinho Paraíba (C) e Marcelo Toscano (P)

BRASILEIRO 2008

Galatto (A); Nei (A), Rhodolfo (A), Rodrigo Mancha (C) e Netinho (A); Alan Bahia (A), Carlinhos Paraíba (C), Giuliano (P) e Marlos (C); Ricardinho e Keirrison (C)

BRASILEIRO 2007

Gabriel (P); Anderson Lima (C), Rhodolfo (A), Luis Henrique (P) e Douglas Silva (C); Túlio (C), Valencia (A), Ferreira (A) e Caíco (C); Keirrison (C) e Josiel (P)

BRASILEIRO 2006

Cléber (A); Ângelo (P), Émerson (P), Marcelo Batatais (C) e Edinho (P); Pierre (P), Beto (P), Cristian (A) e Válber (A); Marcos Aurélio (A) e Anderson Gomes (C)

BRASILEIRO 2005

Tiago Cardoso (A); Jancarlos (A), Daniel Marques (P), Paulo André (A) e Marcão (A); Beto (P), Mário César (P), Evandro (A) e Ferreira (A); Borges (P) e Aloísio (A)

BRASILEIRO 2004

Flávio (P); Rafinha (C), Marinho (A), Rogério Corrêa (A) e Adriano (C); Alan Bahia (A), Roberto Brum (C), Fernandinho (A) e Jadson (A); Dagoberto (A) e Washington (A)

BRASILEIRO 2003

Diego (A); Valentim (P), Cristiano Ávalos (P), Danilo (C) e Lira (C); Pierre (P), Williams (C), Tcheco (C) e Fernandinho (P); Dagoberto (A) e Renaldo (P)