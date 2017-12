Depois de Requião, Osmar Dias recebe líder do governo e chefe da Casa Civil

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O ex-senador e pré-candidato ao governo do Estado, Osmar Dias (PDT), divulgou nesta terça, 5, imagem nas redes sociais de encontro com o líder do governo Beto Richa na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e com o secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Na última sexta-feira, Osmar se reuniu com o senador Roberto Requião (PMDB), o que fez surgirem especulações sobre a possibilidade de uma aliança entre os dois para as eleições do ano que vem.

