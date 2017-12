Ed Sheeran foi o artista mais ouvido de 2017 no Spotify

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo recebendo apenas duas indicações e ficando de fora das principais categorias do Grammy 2018, o cantor Ed Sheeran dominou as plataformas de streaming neste ano. O britânico foi o artista mais ouvido no Spotify no mundo, com 6,3 milhões de reproduções de suas músicas. No Brasil, ele ficou em sexto lugar. A música mais ouvida no mundo e no Brasil também é dele: "Shape of You" foi reproduzida 1,4 bilhão de vezes.

No Youtube, seu clipe acumula mais de 2,8 bilhões de visualizações. Preferido dos ouvintes ao redor do mundo, o álbum "Divide", lançado em março, foi reproduzido 3,1 bilhões de vezes. No Brasil, ficou na sétima posição. Entre as mulheres, a cantora Rihanna manteve o primeiro lugar em relação ao ano passado como a mais ouvida, seguida por Taylor Swift e Selena Gomez.

A música "Despacito" —cujo vídeo foi o mais assistido na história do Youtube, do porto-riquenho Luis Fonsi e com as participações de Daddy Yankee e Justin Bieber— foi a segunda mais ouvida no mundo, seguida em terceiro pela versão original. A dupla sertaneja Matheus & Kauan foi a preferida entre os ouvintes brasileiros.

O álbum mais recente deles, "Na Praia 2", foi também o mais reproduzido no país.

Confira a lista dos artistas mais ouvidos no Spotify em 2017:

NO MUNDO ARTISTAS MAIS OUVIDOS

1. Ed Sheeran

2. Drake

3. The Weeknd

4. Kendrick Lamar

5. The Chainsmokers

MÚSICAS MAIS OUVIDAS

1. "Shape of You", Ed Sheeran

2. "Despacito (remix), Luis Fonsi e Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3. "Despacito", Luis Fonsi e Daddy Yankee

ÁLBUNS MAIS OUVIDOS

1. "Divide", Ed Sheeran

2. "More Life", Drake

3. "DAMN.", Kendrick Lamar

4. "Starboy", The Weeknd

5. "Stoney", Post Malone

NO BRASIL ARTISTAS MAIS OUVIDOS

1. Matheus & Kauan

2. Jorge & Mateus

3. Henrique & Juliano

4. Marília Mendonça

5. Wesley Safadão

MÚSICAS MAIS OUVIDAS

1. "Shape of You", Ed Sheeran

2. "Hear me Now", Alok

3. "Vidinha de Balada (Ao Vivo)", Henrique & Juliano

4. "Te assumi pro Brasil (Ao Vivo)", Matheus & Kauan

5. "Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vitar)", Major Lazer

ÁLBUNS MAIS OUVIDOS

1. "Na Praia 2", Matheus & Kauan

2. "Como Sempre Feito Nunca (Ao Vivo)", Jorge & Mateus

3. "Realidade (Ao Vivo em Manaus)", Marília Mendonça

4. "Marília Mendonça Ao Vivo", Marília Mendonça

5. " O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)", Henrique & Juliano