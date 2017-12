Mudança de embaixada dos EUA para Jerusalém contraria entendimento internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão do governo de Donald Trump de transferir sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém contraria décadas de entendimento da comunidade internacional, pelo qual a divisão da cidade deveria ser determinada por negociações de paz entre israelenses e palestinos. Israel proclamou Jerusalém como sua capital eterna e indivisível em 1980, citando raízes espirituais e históricas que vêm desde tempos bíblicos. Depois da diáspora judaica, a cidade ficou sob governo de muçulmanos árabes por 1.300 anos, até o final da 2ª Guerra Mundial e o fim do Império Otomano. Palestinos foram expulsos ou fugiram de bairros de Jerusalém Ocidental durante a guerra de independência de Israel em 1948, quando comunidades judaicas também foram deslocadas da Cidade Antiga e de Jerusalém Oriental. Depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel tomou da Jordânia o controle de Jerusalém Oriental e anexou a área, o que foi considerado ilegal pelas Nações Unidas e não é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. Jerusalém Oriental, com cerca de 300 mil habitantes, ainda é majoritariamente árabe e os palestinos esperam que ela seja a capital de um futuro Estado palestino. Devido à controvérsia, nenhuma embaixada estrangeira funciona na cidade.