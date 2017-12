Ponte divulga lista de dispensa com Cajá, Lucca e Sheik

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rebaixada para a Série B do Brasileiro, a Ponte Preta já deu início ao planejamento à próxima temporada. O time divulgou uma lista com 16 jogadores dispensados, entre eles os experientes Renato Cajá e Emerson Sheik. O goleiro João Carlos, os laterais Nino Paraíba e Artur, os zagueiros Marllon, Fábio Ferreira e Yago, os volantes Elton, Jadson, Wendel e Fernando Bob, o meia Jean Patrick e os atacantes Léo Gamalho, Maranhão e Lucca completam a lista. A Ponte Preta divulgou também os nomes dos jogadores que se apresentam no dia 2 de janeiro para iniciar a pré-temporada de 2018: os goleiros Aranha e Ivan, o lateral Jeferson, o zagueiro Luan Peres, o lateral Danilo Barcelos, o volante João Vitor, o meia Léo Artur e os atacantes Claudinho, Saraiva e Luís Alí. De acordo com nota divulgada em seu site oficial, a Ponte Preta tem interesse em permanecer com o volante Naldo e negocia a renovação do atleta. O lateral Fernandinho, o zagueiro Rodrigo, o volante Mendoza e o atacante Formiga seguem com situações indefinidas. Além deles, três jogadores das categorias de base foram promovidos e reforçarão o time principal a partir de agora: o lateral direito Emerson, o zagueiro Reinaldo e o atacante Yuri.