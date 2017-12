Seleção do Brasileirão do WhoScored tem um jogador do Coritiba

(foto: Reprodução/WhoScored.com)

O lateral-esquerdo Carleto, do Coritiba, é o único jogador do futebol paranaense na seleção do Campeonato Brasileiro do site inglês WhoScored. O jogador teve nota média de 7,47 na competição. O restante da seleção é formada por três jogadores do Santos (Vanderlei, David Braz e Bruno Henrique), três do Corinthians (Balbuena, Fagner e Jô), dois do Grêmio (Luan e Michel), um do São Paulo (Hernanes) e um do Palmeiras (Dudu).

O WhoScored atribuiu notas a cada partida para os jogadores, usando também como base mais de 200 estatísticas disponíveis no site inglês (gols, assistências, passes, dribles, jogo aéreo, cartões e faltas, por exemplo).

Para entrar na seleção, é preciso ter disputado um mínino de 14 partidas no Brasileirão 2017.

Considerando esse limite de jogos, os melhores do Coritiba na competição foram Carleto (7,47), o zagueiro Cleber Reis (7,09), o volante Jonas (7,09), o goleiro Wilson (7,02) e o volante Alan Santos (7,02). Os piores do time, também levando em consideração o mínimo de 14 jogos, foram o ponta Iago Dias (6,08), o centroavante Alecsandro (6,33), o ponta Neto Berola (6,35) e o atacante Henrique Almeida (6,50).

Os melhores do Atlético Paranaense foram os zagueiros Thiago Heleno (7,16), Wanderson (7,06) e Paulo André (6,99), o lateral-esquerdo Fabrício (6,98) e o meia Guilherme (6,90). Os piores foram o atacante Ederson (6,31), o meia-atacante Pablo (6,47), o ponta Douglas Coutinho (6,49) e o meia-atacante Felipe Gedoz (6,55).