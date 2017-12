Torcedoras criticam silêncio do Atlético-MG após condenação de Robinho

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Duas faixas foram colocadas em frente à sede do Atlético-MG, no bairro de Lourdes, na madrugada desta terça-feira (5), cobrando uma postura mais enérgica da diretoria no caso envolvendo o atacante Robinho. No final de novembro, o Tribunal de Milão condenou o jogador em primeira instância a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. "Um condenado por estupro jogando no Galo é uma violência contra todas as mulheres", dizia uma das faixas.

Na ocasião da condenação pelo Tribunal italiano, a advogada de Robinho, Marisa Alija, negou qualquer participação do jogador e publicou uma nota oficial sobre o caso. Já o Atlético não se posicionou sobre o caso dizendo se tratar de um assunto pessoal do jogador. "Galo, seu silêncio é violento. Não aceitamos estupradores", diz a outra mensagem.

Ambas as faixas estão assinadas pelo grupo Feministas do Galo. Em contato com a reportagem, uma representante do grupo comentou sobre o protesto e reforçou a necessidade de uma postura mais incisiva da diretoria alvinegra. "As faixas foram colocadas ontem [segunda-feira, 4] em uma ação do grupo Feministas do Galo, com o apoio da Galo Marx. Não estamos acusando o Robinho de estuprador, ainda há outras instâncias do julgamento. E nem ao menos apoiamos encarceramento. Apenas queremos que o Galo se manifeste a respeito de um atleta de seu plantel sofrer esse tipo de acusação grave."