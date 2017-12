Manifestantes ocupam via de SP em ato contra reforma da Previdência

TAÍS HIRATA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo com o cancelamento de greve geral contra a reforma da Previdência, parte dos movimentos sociais decidiu manter o protesto em São Paulo, marcado para esta quarta-feira (5). Os manifestantes começam a se reunir na avenida Paulista, bloqueando a via na altura do Masp (Museu de Arte de São Paulo). A ideia do grupo é seguir até a altura da rua Augusta, onde fica o escritório da presidência da República em São Paulo. O protesto é organizado pelas frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, que reúnem movimentos sociais e sindicais. Estão presentes representantes das centrais CUT, CTB e Intersindical. "Com ou sem greve, a luta continua. Esperamos uma grande mobilização, mas não há estimativa de quantas pessoas virão", afirmou Douglas Izzo, presidente da CUT em São Paulo. A greve geral, que ocorreria nesta mesma data, fora cancelada pelas principais centrais sindicais do país após a mudança da votação da reforma da Previdência -ainda sem garantia de votos, o governo ainda não definiu uma nova data para a votação. O cancelamento não foi bem recebido por parte da militância -no evento de Facebook do ato, muitos criticavam a decisão. "Houve um problema de comunicação, mas que já foi dirimido, as pessoas entenderam. Se a votação for remarcada para dia 13, convocaremos greve no dia 12", disse Izzo. O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (5) que só marcará uma data para votar a reforma quando houver votos suficientes para a aprovação, o que, segundo ele, poderá ocorrer ainda neste ano. O último cálculo feito pelo Palácio do Planalto, no entanto, aponta um placar de 280 votos, número inferior aos 308 necessários para aprovar a iniciativa.