Inter acerta renovação de contrato de D'Alessandro por dois anos

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Internacional e D'Alessandro chegaram a um acordo nas bases da renovação de seu contrato. O novo vínculo, até dezembro de 2019, será assinado quando o jogador voltar ao Brasil para disputa de seu jogo beneficente, o Lance de Craque. A partida está marcada para 16 de dezembro.

D'Ale retorna à capital gaúcha antes disso. Será quando irá formalizar a renovação de contrato com o Inter, acordada nos últimos dias, segundo apurou a reportagem. O empresário do armador, Matías Aldao, está na capital gaúcha desde os últimos dias de novembro resolvendo esta situação em reuniões periódicas com a direção do Inter.

O acordo é tratado como 'encaminhado' nos bastidores. Em contato com a reportagem, o vice de futebol do Inter, Roberto Melo, disse que o acordo está 'evoluindo', mas não foi conclusivo quanto ao processo. Um dos pedidos do gringo que foi atendido é o período de contrato. Dois anos, para que ele encerre a carreira profissional no time colorado.

Em seguida, ele já admitiu o desejo de trabalhar no clube em outra função. Desde o ano passado, D'Ale realiza um curso para se qualificar técnico de futebol. Antes de assumir o reservado, porém, pretende tirar um tempo de descanso com a família. Mas isso é assunto apenas para dentro de duas temporadas. Em 2017, ele foi um dos jogadores que mais atuou na temporada do Inter. Liderou o time de volta à Série A e deu impressionantes 16 assistências no ano. Além disso, rompeu marca histórica entrando na lista dos 10 jogadores que mais atuaram com a camisa do Internacional. Com mais dois anos de vínculo, poderá subir ainda mais na lista. Hoje ele ocupa o 9º lugar.