Thiago Heleno recusa proposta do Galo e fica no Atlético-PR

05/12/17 às 16:54 - Atualizado às 17:14 Redação Bem Paraná, com informações do UOL

Thiago Heleno: aumento salarial (foto: Geraldo Bubniak)

O zagueiro Thiago Heleno, 29 anos, recusou uma proposta do Atlético Mineiro. Ele decidiu que permanecerá no Atlético Paranaense. As informações são do site UOL. Para segurar o jogador, o clube paranaense ofereceu um reajuste salarial.

“Conversamos e chegamos à conclusão de que aqui os caras nos ajudaram. O Thiago está feliz demais aqui”, disse o empresário do zagueiro, Giba Brasil, para o UOL.

O contrato de Thiago Heleno com o Atlético vai até 2020.

O jogador foi o melhor zagueiro do futebol paranaense nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro na seleção Bem Paraná.

Segundo o site WhoScored, o zagueiro foi o melhor jogador do time paranaense no Brasileirão 2017.

Thiago Heleno é um dos zagueiros com mais gols pelo Atlético na Era dos Pontos Corridos.