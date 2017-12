Presidente do Palmeiras diz que Lucas Lima chega pressionado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maurício Galiotte reconheceu que Lucas Lima vai ser pressionado na sua chegada ao Palmeiras, mas trata o tema com normalidade. Segundo ele, qualquer atleta que jogue no time alviverde será muito cobrado e as provocações recentes fazem parte do futebol.

Em entrevista no 2º Congresso Brasileiro de Direito Desportivo, o presidente palmeirense usou a mesma expressão que a TV do clube adotou para apresentar a contratação do meia.

"Vai ser pressionado, mas o torcedor do Palmeiras vai cobrar sempre. Qualquer jogador seria o mesmo. Mas o Lucas Lima é jogador de seleção, ele não vai ter dificuldades para driblar isso e mostrar seu talento", afirmou.

"As provocações são coisas do futebol, ele até fez para tentar desestabilizar os nossos próprios jogadores. Mas ele será muito bem recebido", completou. Sobre as contratações, o cartola não quis comentar sobre as chegadas do goleiro Weverton e do lateral direito Rafinha. Ele disse que o clube pretende fechar a temporada de contratações ainda em dezembro, com mais dois jogadores no máximo.

Além do ex-santista, Diogo Barbosa e Emerson Santos já foram anunciados. Na mesma entrevista, Galiotte ainda confirmou que o Palmeiras está conversando com a Adidas por uma renovação no fornecimento de material esportivo e admitiu que pedirá aumento no valor do contrato por uma renovação.