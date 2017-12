Campanha Natal Solidário arrecada 60 mil brinquedos

(foto: SMCS)

A Campanha Natal Solidário arrecadou 60 mil brinquedos novos que serão entregues a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e são atendidas pela Fundação de Ação Social (FAS). O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca, nesta terça-feira (5/12), durante solenidade de encerramento da campanha, na sede da Fundação. O evento contou com a presença de doadores e servidores municipais.

“Hoje o que vemos aqui é o amor de Jesus que multiplicou os brinquedos. Tínhamos a meta de 33 mil brinquedos e chegamos a 60 mil. É uma arrecadação do tamanho do coração de Curitiba e na caixa de coleta estão as digitais dos servidores da Prefeitura, dos empresários e todas as pessoas que fizeram doações”, disse Greca. “Tudo isso significa o amor que pode mudar o mundo”, definiu.

Acompanhado da presidente da FAS, Elenice Malzoni, Greca entregou presentes para a família de Kátia Gonçalves dos Santos, moradora da Cidade Industrial e que é acompanhada pelo Centro de Referência da Assistencial (Cras) Vila Sandra, unidade municipal que atende pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Wesley e Miguel, com 7 e 3 anos, respectivamente, ganharam carrinhos, e Laura, 2 anos, uma boneca. “É muito bom ver meus filhos ganhar presentes”, disse Kátia.

Homenagem

Durante a solenidade, doadores da campanha também foram homenageados. O gerente regional da Caixa Econômica Federal - Curitiba Oeste, Tarso do Amaral Rodrigues, e o representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Rodnei Paz, receberam certificados de agradecimento em nome dos mais de 200 empresários e entidades religiosas que aderiram à ação.

Os servidores foram representados por Silvia Toaldo, que trabalha na diretoria administrativa da FAS. Todos os doadores receberão os certificados.

Elenice agradeceu a todos pela solidariedade desde o início da campanha, no dia 23 de outubro. “Agradeço aos doadores, aos servidores de toda a Prefeitura e aos administradores regionais que foram muito importantes nessa campanha, sensibilizando os comerciantes nas Regionais. O espírito natalino encheu o coração de todos nós”, disse.

A presidente ressaltou que todos os brinquedos serão entregues às crianças em festas de Natal que serão realizadas nos 45 Cras existentes em Curitiba, reunindo toda a comunidade. Por determinação do prefeito, crianças que estão internadas em hospitais também receberão presentes.

Uma parcela dos presentes também será encaminhada para o Caximba, uma das regiões mais carentes da cidade.

Confiança

Paulo de Tarso parabenizou o prefeito e a FAS pela campanha e destacou a participação intensa dos funcionários da Caixa. “Ações como essa nos trazem confiança quanto à destinação das doações e, além disso, nos dão a sensação do bem por estarmos contribuindo para o Natal das famílias mais carentes”, disse.

Rodnei Paz falou também da alegria de participar da campanha. “Não há forma melhor de celebrar o Natal do que presenteando as pessoas que vivem em vulnerabilidade”, afirmou o representante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

A festa teve apresentações da Banda Lyra e do Grupo de Coral e Dança Mãos que Ajudam, da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Presenças

Participaram da solenidade o vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Eduardo Pimentel; a secretária da Saúde, Márcia Huçulak; o secretário da Defesa Social, Guilherme Rangel; a presidente do Instituto Curitiba de Saúde, Dora Pizzatto; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; administradores regionais e servidores.