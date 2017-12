Alberto Valentim deixa o Palmeiras e pode acertar com o Atlético-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras informou nesta terça-feira (5) que Alberto Valentim não permanecerá no clube para a próxima temporada. O clube, porém, não explicou a decisão. "Após reunião realizada na Academia de Futebol na tarde desta terça feira (05), o Palmeiras decidiu pela não manutenção de Alberto Valentim no clube", disse a nota divulgada pela equipe alviverde.

Depois de ter substituído Cuca no comando da equipe, Valentim foi convidado para ser auxiliar técnico, mas não houve acordo. Na última segunda-feira (4), ele havia se reunido com o diretor de futebol, Alexandre Mattos, e havia prometido que daria uma resposta após considerar a conversa muito boa. Uma nova reunião seria marcada ainda nesta semana.

Nesta terça-feira, no entanto, Valentim foi chamado pela diretoria e acabou demitido por decisão do clube. Agora livre no mercado, Valentim poderá ouvir propostas de outras equipes. Quando ainda não tinha definido seu futuro, ele teve o nome vinculado ao Sport e ao Atlético-PR. Roger Machado assumirá o Palmeiras a partir de janeiro e já participa ativamente do planejamento da próxima temporada ao lado da diretoria.