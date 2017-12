Saiba como escolher o vinho certo para a Ceia de Natal

(foto: Divulgação)

Peru: Talvez o prato mias emblemático do natal. É uma ave que tem no seu nome uma grande confusão, pois ele era chamado de galinha das índias pelos índios norte-americanos. Mas quando os europeus encontraram a ave nos Estados Unidos, achavam que seria uma ave originária da Turquia, e por isso seu nome em inglês é “Turkey”. E pra piorar a bagunça, o nome “Perú” em português pelos nossos antepassados lusitanos é porque eles achavam que este bicho vinha do Perú. O fato é que esta carne branca é leve e suculenta quando bem feita. Os molhos podem ir dos cítricos aos mais doces, mas neste caso, para se diferenciar do Tender, vou considerar um Perú com molho à base de limao e shoyo.

- Vinhos: Este caráter mais cítrico que escolhi para o molho requer um cuidado grande. Vinhos com pouca acidez vão se perder na harmonização. E como é um prato leve, vamos optar aqui por um branco, que costumam ter boa acidez, mas um branco que tenha mais corpo para não ser encoberto pelo frango. Um bom Riesling, uva que eu adoro, ou Chardonnay fazer bem esta combinação!



Chester: O Chester é um tipo especial de frango que foi selecionada para ter baixo teor de gordura, e sua melhor parte está concentrada no peito e nas coxas. E o nome vem daí, pois “Chest” em inglês, significa peito. Então, podemos considerar que o Chester é uma parte nobre e mais seca do frango.

- Vinhos: Um prato que pode variar muito na harmonização, principalmente dependendo do molho. Por ser uma carne mais leve, vinhos muito encorpados aqui podem atrapalhar a nossa vida. Por isso optaria por um Pinot Noir, uva tinta leve, mas com muita personalidade, principalmente se pegarmos produtores sérios. Os Pinots chilenos, neozelandeses, argentinos e americanos tem mais caráter de fruta vermelha madura, enquanto os franceses e outros do velho continente, também tem este caráter de fruta vermelha, mas menos acentuado, dando também lugar a aromas/sabores mais terrosos, que pode ir bem com molhos à base de ervas ou especiarias.



Tender: Aqui vai uma revelação que muitos podem se surpreender: O Tender não é uma ave e não passa nem perto disso! Ele é o pernil do porco, que recebe um tratamento especial de defumação, por isso a gente sente aquele gosto de “fumaça” nele. Geralmente é bem suculento e seu preparo leva elementos mais doces, tornando o prato mais agridoce, como frutas frescas ou secas ou molhos mais doces, por exemplo à base de laranja.

- Vinhos: Por ser um prato mais estruturado, ele demanda um vinho de corpo mais firme. Mas devemos prestar muita atenção ao molho, que por ser agridoce, vai exigir um vinho com bons traços de fruta madura para harmonizar. Os Cabernet Francs Argentinos ou Chilenos ou Syrahs Australianos podem fazer um belo dueto com o Tender.



Panetone: De origem italiana, provavelmente da região de Milão, é um dos maiores sucessos de venda na época do natal. Feito com frutas cristalizadas (há outras tantas versões mais atuais e comerciais como o Chocotone e outros), é uma espécie de sobresa mais leve, delicada e não tão doce.

- Vinhos: Aqui, minha escolha vai para os brancos de sobremesa, onde os “late harvest” são os mais conhecidos. O açúcar que vem da colheita tardia da uva vai combinar bem com as frutas cristalizadas.





Nozes e Frutas Secas: Ingredientes que não costumam faltar no natal. Seja no preparo dos pratos, seja para “beliscar” enquanto o jantar não vem. Uvas passas, nozes, castanhas, amêndoas e por aí vamos.

- Vinhos: Os melhores vinhos para acompanhar as nozes e frutas secas são, na minha opinião, os Vinhos do Porto. Estes vinhos fortificados tem, como um dos aromas principais, exatamente as frutas secas, amêndoas e nozes. Os Portos Tawnys neste caso, tem mais estas características que os Rubys. Mas se isolarmos as frutas secas e optarmos somente pelos “nuts” (castanhas, amêndoas, nozes), mudo completamente minha sugestão: Vamos com algum espumante, em especial os feitos através do método tradicional, como champanhes, cavas, cremánts, franciacortas ou até mesmo alguns de nossos excelentes espumantes brazucas!