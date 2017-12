STF nega recurso do Flamengo e confirma Sport como campeão de 1987

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sport é o único vencedor do Campeonato Brasileiro de 1987. É o que confirmou a 1ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (5) após rejeitar o recurso apresentado pelo Flamengo no último mês de outubro. Na sessão realizada no início da tarde desta terça-feira (5), em Brasília, o clube carioca ainda foi multado e terá que pagar ao Sport 2% do valor da causa.

Votaram a favor do Sport os ministros Marco Aurélio Mello (relator do caso), Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Luís Roberto Barroso não esteve presente à sessão. Em 18 de abril deste ano, o STF indeferiu o agravo regimental do recurso extraordinário do Flamengo.

O clube carioca apresentou recurso reivindicando a conquista ao STF e, assim como aconteceu em 4 de março de 2016, mais uma vez acabou derrotado no STF. A decisão foi tomada pela 1ª Turma do Supremo, por 3 votos a 1. Com a decisão, o São Paulo deve ficar com a Taça das Bolinhas, apelido do Troféu Copa Brasil, criado para premiar a primeira equipe que vencesse o Brasileiro por três anos seguidos ou cinco alternados a partir de 1975.

O clube do Morumbi conseguiu isso em 2007. Se o Flamengo fosse escolhido campeão de 1987, teria direito a ficar com o troféu, que é guardado em uma agência da Caixa Econômica Federal na capital paulista.

O Sport venceu o Módulo Amarelo da Copa União de 1987 (como foi chamado o Campeonato Brasileiro) e, junto com o vice, Guarani, deveria disputar quadrangular para definir os dois classificados da Libertadores. O Flamengo, campeão do módulo azul, que reunia os times da primeira divisão, e o Internacional (vice), se recusaram. A CBF nomeou o Sport campeão nacional, começando a batalha judicial.