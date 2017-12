(foto: Reprodução Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Melanie Martinez, 22, foi acusada de estupro pela também cantora Timothy Heller, que descreveu Martinez como uma ex-melhor amiga. Ela nega. Heller descreveu em seu Twitter, na segunda-feira (4), uma "noite difícil" em que disse "não repetidamente" aos avanços sexuais de Martinez. Segundo ela, a cantora praticou sexo oral e usou brinquedos eróticos sem o seu consentimento enquanto passavam uma noite juntas em sua casa. "Ela sabia que eu não queria isso, havia deixado claro", afirmou.

A cantora teria feito perguntas sobre as preferências sexuais de Heller e pedido para fazer sexo com ela. Heller disse que se sentiu desconfortável e recusou o pedido, mas que Martinez começou a tocar em seu braço e depois em todo o seu corpo. Heller relatou, no texto, que sofreu abuso sexual anteriormente e que tinha um namorado na época em que as duas eram amigas. Martinez negou a acusação nesta terça-feira (5) e disse que Heller "nunca disse não" para o que as duas decidiram fazer juntas.

"Eu estou horrorizada e triste com as declarações e a história contada esta noite por Timothy Heller", escreveu. "O que nós duas compartilhamos foi uma amizade por um período de tempo. Nós entramos na vida uma da outra quando ambas estávamos começando nossas carreiras como artistas, e tentamos ajudar uma a outra", disse.