Animais resgatados recebem cuidados e castração no Bairro Novo

Nem a garoa fina e o tempo nublado espantaram os tutores e protetores de animais que tinham seus cães e gatos agendados para cirurgias de castração, nesta terça-feira (5/12). No segundo dia de atividades do castramóvel do Programa Municipal de Castração Gratuita na Regional Bairro Novo, mesmo quem não pode comparecer, deu um jeito de não perder o agendamento.

Foi o caso de Silmara Lima, que contou com a ajuda dos vizinhos Silvio Vintém e Robson Menezes para garantir o lugar dos cães Nina e Banga, com cerca de 2 anos de vida. “Temos que fazer isso por amor aos animais”, disse Menezes, justificando o favor.

Vintém explicou que os cães foram adotados pela vizinha, retirados das ruas, e que o esforço para a castração é evitar que o abandono aconteça com filhotes indesejados. “Se não tiver lugar para dormir, comida e o nosso carinho, o animal sofre muito”, destacou.

Pensando no bem-estar dos animais dos quais cuida, e que são “membros da família”, a dona de casa Neusa Regina Bonato, levou o cão Bob e a gata Chiara para as cirurgias na Rua da Cidadania. Os dois também foram adotados após serem resgatados das ruas.

“A Chiara, por exemplo, já teve três gestações. Com a castração, quero evitar mais incômodo e doenças para ela”, contou. Em relação ao serviço, ela elogiou a atenção e a rapidez. “Agradecemos muito, ficamos mais sossegados e eles [os animais], mais calmos”, completou.

Para adoção

A vendedora autônoma Roseli Klen herdou os cães da mãe e hoje têm cerca de 30 em sua casa. Boa parte deles ela tem interesse em conseguir novos tutores. Ela inscreveu alguns para castração e estava com a cachorra Perícia aguardando atendimento. “Especialmente no meu caso, é muito bom poder contar com o serviço gratuito oferecido pela Prefeitura”, avaliou.