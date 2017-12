Aluguel de fim de ano no litoral de SP sobe para maioria dos imóveis, aponta estudo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aluguel de uma casa com um quarto no litoral norte de São Paulo durante o Natal ou Ano Novo está, em média, 219% mais caro neste ano do que em 2016, de acordo com o Creci-SP (conselho dos corretores do Estado). A diária média dessa tipologia passou de R$ 180 no ano passado para R$ 575. Foi a maior alta registrada pelo levantamento da entidade, que consultou 38 imobiliárias nos litorais norte (Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga) e sul (Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe), além da faixa central (Guarujá, Santos e São Vicente). O aumento no valor da locação por temporada aconteceu na maioria dos imóveis ofertados analisados pelo Creci. Dos 21 tipos de casas e apartamentos disponíveis, 12 estão com valores médios superiores a 2016. No litoral central, todas as tipologias viram o preço do aluguel aumentar. A maior alta (153%) foi para apartamentos de dois quartos, cuja diária média passou de R$ 206 para R$ 521 na comparação anual. No litoral sul, por outro lado, quase todos os tipos de unidades para alugar no período sofreram queda nos preços. A maior redução (-54%) foi para a locação de casas de quatro dormitórios. A exceção na região são apartamentos de um quarto, cujas diárias subiram, em média, 57%. O litoral sul abriga também as diárias mais baratas que o Cresci encontrou: R$ 125 por quitinetes. As mais caras, de R$ 2.266, eram para casas de quatro dormitórios no litoral central. José Augusto Viana Neto, presidente do Creci paulista, ressalta que, no geral, há espaço para negociação entre locadores e locatários. "Quem fizer isso pode conseguir descontos ou valores menores."