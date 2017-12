Isis Valverde diz que sempre procura hotel com academia nas férias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sucesso como Ritinha em "A Força do Querer", a atriz Isis Valverde, 30, afirmou que sempre procura se hospedar em um hotel com academia nas férias, mas sem neurose. "Não sou aquela que viaja e fica parada, morta. Me mexo. Vejo se o hotel em que estou tem academia, realizo exercícios na praia, no quarto. Só não vale virar neurótica, afinal estou de férias. Normalmente faço algo dia sim, dia não", disse Valverde, em entrevista à revista "Boa Forma", que chega às bancas na próxima sexta-feira (8). A atriz afirmou que não é adepta de dietas, mas que é bem determinada quando precisa passar por alguma transformação para alguma personagem. "Não faço dietas, mas sou bem determinada se preciso mudar o corpo para uma personagem. Para a novela 'A Força do Querer', cortei fritura —não resisto a batata frita—, comida empanada e diminuí a quantidade de açúcar." Isis Valverde disse ainda que prefere caminhar a se entupir de doces. "Não tenho essa de devorar um pote de sorvete como válvula de escape. Prefiro focar em outra coisa: caminhar, me exercitar." Além da alimentação, Isis Valverde também começou a fazer ioga durante a preparação para a personagem do folhetim de Gloria Perez. Na novela, Ritinha era uma sereia e a atriz chegou a praticar "sereísmo". "Durante o treinamento de apneia, ouvi do professor que precisava controlar a ansiedade e melhorar a concentração para aumentar o tempo sem respirar embaixo d'água, e que a ioga poderia ajudar." Valverde disse ainda que os braços e abdômen ficarão bem mais definidos. "A mudança no corpo é evidente. Aprendi a ser resiliente. Um dia estava brava por não conseguir fazer a posição invertida, que já dominava. Minha instrutora, com sabedoria, disse: 'Cada dia é um dia. Hoje não será igual a ontem nem a amanhã. Você tem que respeitar'. Levei isso para a vida. Se você praticar muito, tudo virá." De férias desde o final de "A Força do Querer", Isis Valverde revela que a personagem Ritinha trouxe ensinamentos para a vida, como trabalhar a persistência e a paciência. Além disso, a atriz afirmou que é meio moleca e que já celebrou aniversário de namoro fazendo trilha. "Sou meio moleca, gosto de uma beleza bem natural. Sou hiperativa. No aniversário de namoro com o André [Resende, modelo e empresário carioca], comemoramos numa trilha de duas horas. Não é normal, né?"