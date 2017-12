Perto de aposentadoria, Ronaldinho Gaúcho nega candidatura ao Senado

VICTOR MARTINS* RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Sem atuar profissionalmente desde janeiro de 2016, quando defendeu o Fluminense na Florida Cup, Ronaldinho Gaúcho prepara o anuncio oficial de sua aposentadoria. De acordo com o craque, a confirmação vai acontecer em 2018, quando uma série de eventos marcará o final da carreira do jogador revelado pelo Grêmio e com passagens também por PSG, Barcelona, Milan, Flamengo e Atlético-MG. Há quase dois anos fora do futebol, o jogador recebeu o convite para ser candidato ao Senado Federal, por Minas Gerais. A proposta partiu do Partido Ecológico Nacional (futuro Patriota), que deve ter Jair Bolsonaro como candidato à presidência. No entanto, em coletiva realizada nesta terça-feira (5), em um hotel da Barra da Tijuca, no Rio, Ronaldinho descartou qualquer possibilidade de se candidatar a senador. "Sem chance, não é comigo não", resumiu o ainda jogador, que evitou dar mais detalhes sobre o assunto. Ronaldinho deu entrevista para falar sobre o Game of Dreams, que vai acontecer nesta sexta-feira (8), em Belo Horizonte, às 16h, no Mineirão. A partida entre Amigos do Ronaldinho e Amigos do Penta vai celebrar os 120 anos da capital mineira. O jogo beneficente será a primeira de uma série festiva que servirá como a despedida do Gaúcho dos gramados. Entre os eventos planejados, o staff do jogador esperava fazer pelo menos uma partida por cada clube que R10 defendeu em quase 20 anos de carreira. "Tem essa chance, acho que no próximo ano vou me despedir mesmo oficialmente do futebol. Tem essa possibilidade de fazer minha despedida por times que joguei. É algo a planejar para o próximo ano", comentou Ronaldinho. Sobre o futuro, fora do futebol profissional, Ronaldinho não deu muitos detalhes do que pretende fazer. Mas o craque já adiantou que música e franquias de escolinhas de futebol estão nos seus planos. "Estou me aposentando do futebol. Nova caminhada de projeto musical, fazendo minhas escolinhas de futebol. É algo novo, vou ter que me adaptar", completou. GAME OF DREAMS A partida havia sido inicialmente pensada como uma despedida de Ronaldinho do Atlético-MG, mas, como a negociação com o clube mineiro não avançou, o evento foi assumido pela Organização Social Prevenir Preservar para celebrar o aniversário de Belo Horizonte. Além de Ronaldinho, já estão confirmados no jogo diversos jogadores da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, disputada na Coréia do Sul e no Japão. Rivaldo, Edmílson, Denílson, Gilberto Silva, Lúcio, Vampeta e Edílson são alguns dos nomes que já garantiram presença. Para enfrentar o time do Penta, Ronaldinho vai contar com a companhia de Falcão (Futsal), Diego Souza, Luan, Leandro Donizete, Alecsandro, Richarlyson e Edigar Davids, por exemplo. Os ingressos podem ser adquiridos na Central dos Eventos (presencial e on-line), Loja do Torcedor (Shopping Oiapoque) e FutebolCard (on-line). Os valores variam entre R$ 50 (meia) a R$100. E promocionais estão entre R$20 a R$35. Todo funcionalismo público estadual e municipal também terá direito a preço promocional, a R$25. Já sócios-torcedores do América-MG do Atlético-MG pagam apenas R$ 20 pelo bilhete. A partir desta quarta-feira (6), às 10h (de Brasília), os ingressos também vão ser vendidos nas bilheterias do Mineirão. *O repórter viajou a convite do evento Game of Dreams.