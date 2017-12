Globo registra maior audiência do Campeonato Brasileiro em 11 anos

FÁBIO ALEIXO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2017 rendeu à Rede Globo a sua maior audiência nos últimos 11 anos em TV aberta. A emissora registrou média de 26 pontos de audiência em São Paulo e 24 pontos no Rio de Janeiro. Em 2006, a média foi de 26 pontos em São Paulo e 25 pontos no Rio. Em São Paulo, cada ponto equivale a 70,6 mil domicílios. No Rio de Janeiro, equivale a 44 mil domicílios. A emissora afirmou à reportagem que por se tratar de audiência domiciliar não é possível especificar um número individual de espectadores. A partida com maior audiência no Campeonato foi o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo no primeiro turno, no Itaquerão. Transmitida para São Paulo e Rio, rendeu 72 pontos de audiência, sendo 42 e 30, respectivamente. Só em São Paulo, as partidas com maiores audiências foram a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras por 3 a 2 no segundo turno do campeonato, no Itaquerão, e o triunfo sobre o Fluminense por 3 a 1, que valeu o título. Em ambas, foram registradas 42 pontos. Outras três partidas do Corinthians aparecem no top 5 de audiência em São Paulo. No Rio, o duelo com mais espectadores foi a vitória de 3 a 2 do Santos sobre o Flamengo no dia 2 de agosto na Vila Belmiro. JOGOS COM MAIORES AUDIÊNCIAS Em São Paulo: 1) Corinthians 3 x 2 Palmeiras: 42 pontos - 05/11/2017 2) Corinthians 3 x 1 Fluminense: 42 pontos - 15/11/2017 3) Palmeiras 0 x 2 Corinthians: 41 pontos - 12/07/2017 4) Corinthians 3 x 2 São Paulo: 30 pontos - 11/06/2017 5) Corinthians 1 x 1 Flamengo: 30 pontos - 30/07/2017 No Rio de Janeiro: 1) Santos 3 x 2 Flamengo: 33 pontos - 02/08/2017 2) Sport 2 x 0 Flamengo: 32 pontos - 07/06/2017 3) Corinthians 1 x 1 Flamengo: 30 pontos - 30/07/2017 4) Cruzeiro 1 x 1 Flamengo: 29 pontos - 16/07/2017 5) Avaí 1 x 1 Flamengo: 28 pontos - 11/06/2017