Ultramaratonista de Curitiba corre pela mais difícil prova de todas

Marcelo ao final da maratona corrida na Antártida: adesão de outros atletas (foto: Marcelo Alves/Divulgação)

Foi em 30 de novembro de 2012, quando enfrentou na Antártida uma das provas mais extremas que existem no mundo, que o curitibano Marcelo Rodrigo Alves deu início ao maior desafio de sua carreira. Naquele dia, cruzou a chamada última fronteira da Maratona do Gelo com um cartaz feito pela pequena Kuanny, uma das crianças do hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, com os dizeres “doe medula óssea”, em inglês e português.

Cinco anos depois, o que começou como um singelo ato de amor à vida começou a se tornar um movimento mundial sobre a importância da doação de medula óssea, cujo transplante é indicado como parte do tratamento para diversas doenças do sangue, como leucemias, anemias, linfomas e mielomas. No último dia 16, quando foi realizada a Volcano Marathon, no Deserto do Atacama, ele lançou o movimento mundial The Hardest Run, idealizado em parceria com o Hospital Nossa Senhora das Graças, referência nacional quando o assunto é transplante de medula óssea.

Segundo Marcelo, a ideia do movimento é reunir corredores profissionais e amadores em uma equipe internacional de doadores. “Queremos encorajar a classe de corredores para formarmos uma equipe para a prova mais difícil que eles já enfrentaram: a luta pela vida”, detalha o maratonista extremo.

Desde o seu lançamento oficial, feito no dia 19 de novembro, durante a Maratona de Curitiba, mais de 2 mil pessoas passaram a apoiar a iniciativa. “A repercussão está incrível, acima do que imaginava. O movimento já está saindo dos corredores e angariando representantes de outros esportes, como o Waldemar Niclevicz (alpinista). Ele conheceu nosso projeto, adorou e já se cadastrou. Será mais um para ajudar a divulgar a causa”, comemora Marcelo.

Para quem quiser ajudar, é muito simples. Basta acessar o site www.thehardestrun.com.br e fazer o seu cadastro. Em seguida você começará a receber informações sobre o tema e doenças relacionadas ao sangue, no que seria uma espécie de primeira etapa do movimento, na qual o usuário entra para uma rede de conscientização. Durante esse processo, você seráa convidado para ir até o banco de sangue mais próximo, realizar um cadastro e fazer a doação.

Tudo começou com um vídeo

A ideia de apoiar aqueles que necessitam de um transplante de medula óssea por meio da difusão da causa, aproveitando-se da atenção dada pela mídia internacional às maratonas extremas, surgiu em 2012. Quinze dias antes de Marcelo Alves participar de seu primeiro desafio, na Antártida, assistiu a um vídeo chamado Stronger, parte de uma linda campanha do Hospital Nossa Senhora das Graças. O vídeo viralizou e teve milhões de acessos. Em março deste ano, o hospital produziu novo vídeo, com sete pacientes que apareciam no vídeo original e que se curaram da leucemia por causa de um transplante.

“Esse vídeo mostra as crianças em tratamento de câncer, mas é um vídeo feliz, com muita dança. Decidi ir até o hospital para entender como funciona e acabei virando doador. Percebi, então, que eu poderia ajudar na divulgação da causa, uma vez que as provas que eu participo têm cobertura internacional”, recorda Marcelo.

Paraná tem 19% dos cadastros

O Brasil é o terceiro país com maior número de doadores de medula óssea cadastrados no mundo, com aproximadamente 4 milhões de inscritos. Apenas no Paraná, o número de doadores voluntários era de 707.588 pessoas até 2015, ou aproximadamente 19% de todo o País. Para ser um doador de medula o voluntário só precisa se cadastrar no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e coletar pequena porção de sangue. Ele então vai para o banco de banco de dados, e fica apto a ser um doador para qualquer pessoa no mundo, desde que tenha compatibilidade.

Para ser um voluntário doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 55 anos, estar em bom estado de saúde, apresentar documento oficial com foto e preencher um formulário em um hemocentro de sua cidade, sendo que no Paraná atualmente conta com 25 unidades que prestam o serviço. É importante manter o cadastro atualizado, especialmente telefone de contato.

Do frio congelante da Antártida ao calor de Dubai

Quiçá o movimento The Hardest Run seja o maior desafio da carreira de Marcelo Alves, mas certamente está longe de ser o único. Curitibano da gema, ele se especializou em desafiar limites e superar obstáculos intransponíveis para grande parcela da humanidade. Entre os feitos, o fato de ter participado de sete maratonas em sete continentes durante sete dias consecutivos, do frio da Antártida (-30ºC) ao calor de Dubai (40ºC), além de uma maratona no temido Everest, com a largada a 6 mil metros de altitude.

Agora, quer ajudar o Brasil a ampliar o número de cadastros nacional de doadores da medula óssea. Hoje, são mais de quatro milhões de inscritos, número ainda insuficiente, principalmente ao se levar em consideração a grande variedade genética do povo brasileiro – as chances de compatibilidade variam em função das características genéticas do receptor, podendo variar de 1 para 1000 a 1 para cada 1 milhão.

“Na semana passada fizemos uma caminhada do Parque Barigui até o Hospital Nossa Senhora das Graças. Foram 40 pessoas, sendo que 20 delas fizeram doação de sangue e outros de medula. É isso que queremos”, afirma Marcelo. “Nossa ideia é reunir milhares de atletas de todos os cantos do mundo que, além de se tornarem doadores, irão difundir informações valiosas para quem está lutando pela vida”, complementa.

SERVIÇO

Movimento The Hardest Run

O que é: Um time de elite das maratonas que reúne alguns dos principais atletas do mundo na corrida pela mesma causa: ajudar pacientes na busca pela medula óssea. Para tanto, a equipe incentiva os corredores a se cadastrarem como doadores de medula óssea, plaquetas e leucócitos.Todos os atletas da The Hardest Run recebem um número exclusivo, que poderá ser utilizado em suas corridas pelo mundo.

Site: www.thehardestrun.com.br

Facebook: www.facebook.com/hardestrunners/

Como ajudar: Para conferir todos os detalhes sobre o The Hardest Run, acesse o site www.thehardestrun.com.br. Além disso, você pode demonstrar apoio ao movimento utilizando as hashtags #thehardestrun, #thehardestrunners e #rednumberteam

+ Veja o vídeo original de Stronger do Hospital Nossa Senhora das Graças em https://www.youtube.com/watch?v=FkIM-o4-EhI

+ O vídeo de março de 2017 pode ser visto em https://www.youtube.com/watch?v=H0EMxitJaNw