Identidade é um dos serviços mais procurados

Quinto mutirão acontece na Rua da Cidadania do Boqueirão (foto: Guilherme Luchina/SMCS)

De amanhã até o sábado, a Prefeitura de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, promove o quinto e último Mutirão da Cidadania do ano. Desta vez o evento será feito na Administração Regional do Boqueirão, onde vivem cerca de 200 mil pessoas nos bairros Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim. Serão ofertados cerca de 200 serviços gratuitos à população. Um dos mais procurados é o de confecção da carteira de identidade.

Durante o Mutirão da Cidadania, o Instituto de Identificação dobra sua capacidade de atendimento, que normalmente é de 400 pessoas por dia em Curitiba, com o objetivo de suprir a alta demanda por emissão de carteira de identidade. O serviço vai funcionar com horário de estendido, distribuindo 500 senhas por dia na amanhã e na sexta e, 400 no sábado.

Também serão ofertados encaminhamentos para vagas de emprego, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites, e cadastramento de estudantes para a rede pública ensino.

Outros serviços incluem o cadastro para recebimento do kit digital (de televisão), inscrição de animais domésticos para o castramóvel, exposição de projetos de robótica, informações sobre alimentação saudável e de direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas, entre outros. Além disso, diversas apresentações também vão divertir quem for à Rua da Cidadania do Boqueirão, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430, anexo ao terminal do Carmo.

Evento deve reunir 60 mil pessoas

O administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias, afirma que a população dos quatro bairros atendidos pela Regional está ansiosa pela chegada do Mutirão da Cidadania. “A parceria entre o Governo do Paraná e da Prefeitura de Curitiba vai oferecer aos moradores mais de 200 serviços num único local, ação propositiva que atrairá um público aproximando de 60 mil pessoas de diferentes faixas etárias”, afirmou.

O prefeito Rafael Greca afirmou que esta quinta edição do mutirão, mais uma vez, mostra a união entre a Prefeitura e o Governo do Paraná para melhorar a qualidade de vida dos curitibanos. “Quem ganha mais com essa parceria é a população, que tem vários serviços à disposição, além de todo o trabalho que fazemos nos bairros que compõem a regional, tapando buracos, trocando lâmpadas, limpando rios, fazendo coleta de entulhos vegetais, entre outros”, afirmou.