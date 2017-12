Cartórios do Paraná registram aumento de 43% na emissão de CPFs

Os Cartórios de Registro Civil do Estado do Paraná aumentaram em 43,24% o número de CPFs emitidos diretamente nas certidões de nascimento, atingindo em dois anos a marca de 243.242 certidões emitidas gratuitamente à população já com o número de CPF. O levantamento foi realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais com base nas estatísticas fornecidas pela Receita Federal do Brasil.

A iniciativa conta com a participação dos 537 Cartórios de Registro Civil do Estado, presentes em todos os municípios e distritos do Paraná e surgiu por meio de convênio firmado entre as associações de cartórios e a Receita Federal, possibilitando a emissão gratuita ao cidadão, além de maior comodidade aos pais que não precisam se deslocar a postos da Receita Federal e nem pagar custos da emissão nos Correios (R$ 5,00).

Com o novo modelo de certidões de nascimentos, casamentos e óbitos estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) este ano, o número de CPF consta com destaque no documento e já há a previsão de que os números dos demais documentos de identificação constem da certidão de nascimento.