PSG perde, mas se classifica como líder do grupo

(foto: Reprodução/Twitter/PSG)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique deu trabalho ao Paris Saint-Germain nesta terça-feira (5) ao vencer por 3 a 1, mas não conseguiu roubar o primeiro lugar do grupo B da Liga dos Campeões. A equipe alemã marcou com Lewandowski e Tolisso (duas vezes), mas, para alcançar a liderança da chave, teria que vencer por pelo menos quatro gols de diferença.

O resultado estraga a "campanha perfeita" do PSG na primeira fase. O time havia vencido os primeiros cinco jogos na competição. Agora, amarga a segunda derrota consecutiva na temporada. Mbappé descontou para o time parisiense e tratou de esfriar o jogo, já que seu gol passou a exigir que o Bayern fizesse 5 a 1 para terminar a fase de grupos na ponta. Os dois clubes ficaram empatados com 15 pontos, mas o PSG levou a melhor no confronto direto. Mesmo sem perder a primeira colocação, Neymar e companhia pareceram frustrados com o resultado: embora os jogadores fossem discretos, a imprensa francesa se empolgava com a campanha da equipe na Liga dos Campeões, que era perfeita até este jogo.

BARCELONA LÍDER — O ex-clube de Neymar, o Barcelona, já garantido na primeira posição do grupo D, cumpriu tabela contra o Sporting e nem precisou de todos os titulares para vencer por 2 a 0 nesta terça, no Camp Nou. Paco Alcácer, de cabeça, e Mathieu, ex-Barça, contra, marcaram os gols do jogo, em resultado que eliminou o time português da competição. Quem avançou para as oitavas de final na segunda posição da chave foi a Juventus. Já o Sporting, em terceiro, vai para a Liga Europa, enquanto o grego Olympiacos ficou com a lanterna.

ATLÉTICO FORA — O Atlético de Madri precisava desesperadamente vencer o Chelsea também nesta terça, mas a tática de jogar pelo contra-ataque acabou fazendo a equipe dar adeus à Liga dos Campeões mais cedo. Em jogo ocorrido pelo Grupo C, no Stamford Bridge, a equipe da casa atuou melhor, mas só conseguiu empatar em 1 a 1 com os visitantes. Saúl abriu o placar para o time espanhol, mas o zagueiro Savic igualou o placar com um gol contra.

O Chelsea terminou a primeira fase na segunda colocação do Grupo C, com 11 pontos. Isso porque o atacante Diego Perotti garantiu vitória da Roma por 1 a 0 contra o Qarabag, que também chegou aos 11 pontos. A equipe italiana ficou na frente por conta da vantagem nos duelos diretos.

Eliminado ainda na primeira fase, o Atlético de Madri ficou com 7 pontos e disputará a segunda fase da Liga Europa. Os confrontos das oitavas de final serão definidos em um sorteio que será realizado na próxima segunda-feira (11). Os primeiros colocados dos grupos vão enfrentar obrigatoriamente um clube que tenha ficado na vice-liderança de alguma chave.