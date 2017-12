Festival Planeta Atlântida terá Pabllo Vittar, Mr. Catra e Phoenix em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Planeta Atlântida anunciou nesta terça-feira (5) as atrações confirmadas para a 23ª edição do evento, realizada nos dias 2 e 3 de fevereiro, na praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul. A programação vai do indie rock da banda francesa Phoenix ao feminejo da dupla Simone & Simaria. Outras atrações são as cantoras Anitta e Pabllo Vittar, Vintage Culture, Luan Santana, Raimundos, Jota Quest, O Rappa e Mano Brown. Os ingressos, que custam de R$ 220 a R$ 640, estão à venda no site www.planetaatlantida.com.br. A programação por dia ainda não foi divulgada. VEJA A LISTA DE ATRAÇÕES: 1Kilo Anavitória Anitta Armandinho Mr. Catra e Comunidade Nin-Jitsu Di Ferrero Ed Motta Esteban IZA JetLag Jota Quest Luan Santana Maneva Mano Brown Nego do Borel Neto Fagundes O Rappa Onze20 Pabllo Vittar Papas da Língua Pathy de Jesus Phoenix Pic Schmitz Rael Raimundos Sambary Sandra de Sá Showdi Simone & Simaria Strike Valente Vintage Culture Vitor Kley 23º PLANETA ATLÂNTIDA Quando: sex. (2/2) e sáb. (3/2) Onde: Praia de Atlântida (av. Interbalneários, 413, Centro - Rio Grande Do Sul) Quanto: de R$ 220 a R$ 640 Classificação: 14 anos