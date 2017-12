Alckmin se reúne com Perillo e Tasso para acertar nova Executiva do PSDB

THAIS BILENKY SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quatro dias da convenção que deve sagrá-lo presidente do PSDB, o governador Gerado Alckmin foi a Brasília para definir a composição da nova Executiva partidária. Na viagem a Brasília nesta terça-feira (5), fora da agenda oficial do governador, ele se encontrou com os dois tucanos que desistiram de disputar a presidência do PSDB em seu favor. Primeiro esteve com o senador Tasso Jereissati (CE) e então com o governador Marconi Perillo (GO). O cearense estava resistente a ceder a primeira vice-presidência ao adversário, que reuniu mais apoio dentro do PSDB. Com apoio de Aécio Neves, Perillo saiu na frente na busca por aliados, enquanto Tasso obteve apoio dos cabeças pretas crítica ao governo Michel Temer.