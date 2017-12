Ministério Público investiga suposto anúncio de casa de repouso

O Ministério Público do Paraná vai investigar o caso do suposto anúncio publicitário de uma casa de repouso que fazia preço promocional para quem deixasse parentes na instituição a fim de liberar seus responsáveis para as festas de Natal. A 1ª Promotoria de Defesa dos Direitos do Idoso de Curitiba informou à reportagem que instaurou processo administrativo para averiguar a situação.

A faixa publicitária virou alvo de crítica nas redes, principalmente por parte do padre Reginaldo Manzotti, embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa, que publicou vídeo de indignação com a situação. “Onde é que o idoso é um problema?”, diz no vídeo. “Por favor, vamos repensar a pessoa do idoso. Eles não são produtos, eles não são objetos”, afirmou.

O banner supostamente pertenceria a uma casa de repouso, que já negou envolvimento com o caso, localizada no bairro de Xaxim. Tanto nome quanto número de telefone da instituição se encontram no anúncio. Uma frase do cartaz diz: “Deixe seu idoso bem conosco e desfrute das festas natalinas”. Em um canto do anúncio, aparecem indicações de “promoção de Natal” e “preços promocionais”.

A casa de repouso afirmou à reportagem que não foi responsável pelo anúncio e apenas ficou sabendo dele após ser contatada por uma emissora para se posicionar sobre o assunto. A instituição disse que outros podem ter se aproveitado da situação e tentado prejudicar a imagem da casa.

